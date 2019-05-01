Особый уход: во Франции «усилят борьбу» с самоубийствами полицейских

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 30 апреля, в Париже суд приговорил участника движения «желтых жилетов» к 8 месяцам условного заключения и 180 часам принудительных работ за то, что на митинге он «призывал» полицейских к самоубийству. Судебный вердикт акцентировал новостную повестку: в последние месяцы власти и представители полицейских профсоюзов все чаще заявляют о росте числа суицидов среди сотрудников правопорядка. 29-го апреля глава МВД Франции Кристоф Кастанер объявил об открытии кризисного штаба национальной полиции по предотвращению самоубийств.



Фото: Reuters

«Убивайте себя! Убивайте себя!» — это крики участников парижской акции «желтых жилетов» 20 апреля, обращенные к полицейским. Одного из кричавших, 49-летнего безработного, повара по профессии, задержали. Именно его и приговорил суд в Париже. Сам повар на заседании заявил, что сожалеет о своих словах, и не хотел «подстрекать» полицейских, а просто, «поддавшись безумию момента», стал кричать вслед за другими участниками протеста.

Но суд посчитал, что задержанный должен ответить по уголовной статье.

Возможно, на это решение повлияла новостная повестка последних дней. 12 апреля министр внутренних дел Кристоф Кастанер посетил госпиталь для сотрудников полиции Парижа, где произнес «программную» речь о том, что нужно срочно бороться с ростом числа самоубийств в полиции. С начала года счеты с жизнью свели 24 полицейских и 2 жандарма, рассказал министр и представил «план действий» по борьбе с этим «ужасным явлением».

19 апреля полицейские по всей Франции провели митинги перед комиссариатами в память о коллегах, покончивших жизнь самоубийством.

К 29 апреля, к тому моменту, когда министр объявлял в одном из парижских зданий МВД о начале работы кризисного штаба, статистика-2019 ухудшилась: самоубийства совершили 28 полицейских и 2 жандарма.

В прошлом году такой показатель был зафиксирован только к сентябрю. Связано ли это с тем, что с момента начала протестов «желтых жилетов» , у полицейских стало гораздо больше работы, и они стали гораздо чаще сталкиваться с проявлениями ненависти в свой адрес? Об этом невозможно говорить наверняка. К тому же нельзя утверждать, что нынешний рост числа суицидов — это невиданное явление. Такие «всплески» наблюдались и раньше, например, в 1996-м году, когда суицид совершили 70 сотрудников правопорядка.

Но если раньше полицейское начальство повторяло, что эти «отдельные случаи» не имеют ничего общего с работой, то теперь признает, что профессиональные риски, вероятно, являются отягчающими обстоятельствами.

Министр внутренних дел Кастанер, объявляя об открытии кризисного штаба, обратился к полицейским и подчеркнул: «Я больше не хочу слышать о том, что (самоубийства) не имеют ничего общего с вашей службой (…). Я знаю о том, как любят свою работу люди в форме, но я также знаю и о том давлении, которое они испытывают».

Нужно бороться с «молчанием, страхом, чувством стыда», — сказал глава МВД. Психологи подчеркивают, что суицидальные риски в этой профессиональной среде высоки еще и потому, что здесь не принято жаловаться и нужно сохранять «брутальность», чтобы заслужить уважение коллег.

Процент самоубийств среди сотрудников полиции примерно на треть выше, чем в среднем по стране — об этом говорилось и в аналитической работе Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm), которая проводилась с 2005 по 2009 год, и в сенатском докладе , который был представлен в 2018 году.

Сейчас глава МВД рассказал о первой мере, которая уже принята, а также, в общих чертах, о том, что еще нужно сделать. «Специальная телефонная линия, работающая 24 часа в сутки 7 дней в неделю позволит сигнализировать о рисках и соединить (сотрудников), находящихся в кризисном состоянии, с психологами. Со временем мы должны улучшить психологическое, медицинское и социальное сопровождение», — заявил Кастанер.

До сих пор, как утверждает в интервью газете Libération создатель ассоциации «Мобилизация разгневанных полицейских» Гийом Лебо, «ничего не делалось для того, чтобы превентивно помогать сотрудникам, находящимся в трудном положении; начинали действовать только после попытки суицида».

Нынешний план по борьбе с самоубийствами в среде полиции — уже не первый, да и «горячая» телефонная линия давно существует (хотя раньше она не была круглосуточной). Но проблема в том, что МВД «отстает в вопросе изучения и исследования феномена, а также оценки эффективности прежде принятых мер», — говорит криминолог, сотрудник Национального центра научных исследований (CNRS) Себастьян Роше.

Глава МВД вчера пообещал «усилить» научно-исследовательскую базу, и признался: «Сегодня мы прекрасно видим, что (…) нам не хватает знаний… Нужно изучать и то, что происходит внутри нашей полиции, и то, что делается (для решения вопроса) за границей…».

А пока полиции не хватает и специалистов, которые могли бы оперативно взять под опеку сотрудников, переживших стресс. Как сообщает Libération, на 150 тысяч французских полицейских сейчас приходится 89 психологов.