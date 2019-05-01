Трамп: На следующей неделе «много чего произойдет» по ситуации в Венесуэле

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп пообещал в среду, что «много чего произойдет» на следующей неделе, но возможно и раньше, вокруг ситуации по урегулированию конфликта в Венесуэле.



Фото: Reuters

Трампа в эфире телеканала Fox Business попросили прокомментировать кризис в Боливарианской Республике. «Это просто ужасная ситуация <…> Мы рассматриваем все варианты. Мы хотим помочь людям. <…> Много чего произойдет на следующей неделе, может быть и раньше», — отметил президент.

В Каракасе и других городах Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления , начавшиеся после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Как сообщила глава управления здравоохранения муниципалитета Чакао Махия Санти, в ходе столкновений, сопровождающих акции протеста в столице Венесуэлы, пострадали не менее 50 человек.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео обратил внимание на недопустимость вмешательства Вашингтона во внутренние дела Венесуэлы, где оппозиция предприняла попытку захватить власть.