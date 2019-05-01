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Трамп: На следующей неделе «много чего произойдет» по ситуации в Венесуэле
02.05.2019 07:16 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп пообещал в среду, что «много чего произойдет» на следующей неделе, но возможно и раньше, вокруг ситуации по урегулированию конфликта в Венесуэле.
Трампа в эфире телеканала
В Каракасе и других городах Венесуэлы во вторник прошли
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров
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Трампа в эфире телеканала Fox Business попросили прокомментировать кризис в Боливарианской Республике.
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