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Польша распечатала резервы после приостановки поставок некачественной нефти из России
02.05.2019 14:21 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает
Польша
«Белнефтехим»
Представитель «Транснефти» Игорь Демин
В Минэнерго России заявили, что чистая нефть должна поступить на НПЗ в Белоруссии 2−3 мая. На сайте компании «Гомельтранснефть Дружба» сообщалось, что чистая нефть прибудет на белорусскую территорию не раньше 23:00 четверга, 2 мая. Притом на головную станцию компании эта нефть поступит не ранее 4 мая.
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Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья.
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