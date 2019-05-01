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Польша распечатала резервы после приостановки поставок некачественной нефти из России

02.05.2019 14:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.

Польша приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» на прошлой неделе, об этом сообщили 25 апреля. Варшава уведомила белорусскую сторону, что нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии не могут принимать нефть с такими показателями, с какими та поступала в пункт приемки поставок «Адамово». После этого белорусская «Гомельтранснефть Дружба» уведомила российскую сторону о приостановке транзита.

«Белнефтехим» сообщил о резком ухудшении качества российской нефти 19 апреля. В белорусском концерне заявили, что в сырье превышено содержание хлорорганических соединений. «Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ», — заявила представитель концерна.

Представитель «Транснефти» Игорь Демин утверждал, что некачественная нефть попала в «Дружбу» через частный «СамараТрансНефть-терминал» в Самарской области. В терминале заявили РБК, что вброс произошел на узле слива и компаудирования нефти Самара — Унеча, который в конце 2018-го продали другой компании, а позже его выкупила «Нефтеперевалка».

В Минэнерго России заявили, что чистая нефть должна поступить на НПЗ в Белоруссии 2−3 мая. На сайте компании «Гомельтранснефть Дружба» сообщалось, что чистая нефть прибудет на белорусскую территорию не раньше 23:00 четверга, 2 мая. Притом на головную станцию компании эта нефть поступит не ранее 4 мая.

 
 
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Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья.
 
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