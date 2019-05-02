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Правозащитники: во время акций протеста в Венесуэле - 4 погибших, 240 задержанных, 300 пострадавших
02.05.2019 23:32 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Более 300 человек пострадали в результате столкновений, сопровождавших акции протеста в Венесуэле во вторник и среду. Такие данные обнародовал в четверг в Twitter Альфредо Ромеро — глава неправительственной организации (НПО) «Венесуэльский уголовный форум».
«Четверо убитых, 240 задержанных, более 300 пострадавших (включая огнестрельные ранения и другое) в ходе манифестаций с 30 апреля по 1 мая», — написал он.
По данным НПО, два человека погибли в столичном округе и еще два — в штате Арагуа. Двое убитых — несовершеннолетние.
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Акции протеста начались в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
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