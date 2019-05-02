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Правозащитники: во время акций протеста в Венесуэле - 4 погибших, 240 задержанных, 300 пострадавших

02.05.2019 23:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более 300 человек пострадали в результате столкновений, сопровождавших акции протеста в Венесуэле во вторник и среду. Такие данные обнародовал в четверг в Twitter Альфредо Ромеро — глава неправительственной организации (НПО) «Венесуэльский уголовный форум».


Фото: Reuters

«Четверо убитых, 240 задержанных, более 300 пострадавших (включая огнестрельные ранения и другое) в ходе манифестаций с 30 апреля по 1 мая», — написал он.

По данным НПО, два человека погибли в столичном округе и еще два — в штате Арагуа. Двое убитых — несовершеннолетние.

Акции протеста начались в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

 
 
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Акции протеста начались в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
 
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