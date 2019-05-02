ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе объявили о подозрении 4 экс-чиновникам МВД Украины

02.05.2019 22:36 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Четырем экс-чиновникам Министерства внутренних дел Украины сообщили о подозрении в рамках расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом сообщает Управление специальных расследований ГПУ в Facebook.


Фото: Reuters

По итогам расследования ненадлежащего исполнения служебных обязанностей правоохранителями по обеспечению охраны общественного порядка было сообщено о подозрении экс-начальнику ГУ МВД Украины в Одесской области, его заместителю, экс-главе Одесского городского управления ГУ МВД Украины в Одесской области и бывшему начальнику полка патрульной службы и отдела общественной безопасности.

В частности, им было объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины — злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, а именно гибель 48 человек, ранения 197 человек и причинение материального ущерба на сумму в 213 961,24 грн (более 8 тысяч долларов).

Также их подозревают по ч. 3 ст. 135 УК Украины — заведомо оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии, в результате чего погибли 42 человека.

Экс-начальнику ГУМВД Украины в Одесской области также объявили о подозрении по ч. 1 ст. 366 УК Украины — служебный подлог официальных документов о якобы введении в действие плана «Волна».

Обвинительные акты по указанным подозрениям были переданы в суд, разбирательство продолжается.

В прокуратуре уточняют, что бывший заместитель начальника ГУ МВД Украины в Одесской области на данный момент объявлен в розыск. Решается вопрос о применении процедуры заочного досудебного расследования.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 250 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четырем экс-чиновникам Министерства внутренних дел сообщили о подозрении в рамках расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе.
 
Новости дня
Новости в мире
 
«А хто там ідзе». Французские проблемы сквозь призму белорусской реальности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика