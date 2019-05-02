По делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе объявили о подозрении 4 экс-чиновникам МВД Украины

Источник материала: Tut.by

Четырем экс-чиновникам Министерства внутренних дел Украины сообщили о подозрении в рамках расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом сообщает Управление специальных расследований ГПУ в Facebook.



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По итогам расследования ненадлежащего исполнения служебных обязанностей правоохранителями по обеспечению охраны общественного порядка было сообщено о подозрении экс-начальнику ГУ МВД Украины в Одесской области, его заместителю, экс-главе Одесского городского управления ГУ МВД Украины в Одесской области и бывшему начальнику полка патрульной службы и отдела общественной безопасности.

В частности, им было объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины — злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, а именно гибель 48 человек, ранения 197 человек и причинение материального ущерба на сумму в 213 961,24 грн (более 8 тысяч долларов).

Также их подозревают по ч. 3 ст. 135 УК Украины — заведомо оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии, в результате чего погибли 42 человека.

Экс-начальнику ГУМВД Украины в Одесской области также объявили о подозрении по ч. 1 ст. 366 УК Украины — служебный подлог официальных документов о якобы введении в действие плана «Волна».

Обвинительные акты по указанным подозрениям были переданы в суд, разбирательство продолжается.

В прокуратуре уточняют, что бывший заместитель начальника ГУ МВД Украины в Одесской области на данный момент объявлен в розыск. Решается вопрос о применении процедуры заочного досудебного расследования.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 250 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов . Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.