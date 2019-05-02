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Помпео заявил о «сотнях россиян» в силовых структурах Венесуэлы

03.05.2019 06:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В силовых структурах Венесуэлы работают «сотни россиян, если не больше» и «тысячи кубинцев», заявил в интервью журналисту Бену Шапиро госсекретарь США Майк Помпео. Стенограмма беседы опубликована на сайте Госдепа.


Майкл Помпео. Фото: Reuters

Таким образом Помпео ответил на вопрос о том, насколько серьезна «интервенция» России и Кубы в дела Каракаса. «Это люди, которые на самом деле контролируют вектор движения Венесуэлы <…> Они глубоко. Они взяли под контроль экономику, они разграбили эту нацию», — продолжил госсекретарь и отметил, что Россия в основном защищает «свои экономические интересы».

Он подчеркнул, что США по-прежнему рассматривают возможность военной интервенции в Венесуэлу в случае отсутствия «другого выхода».

Ранее Помпео обвинял Москву в провокациях и вмешательстве в дела Венесуэлы из-за появления в стране российских военнослужащих. Госсекретарь заявил об этом после прилета двух самолетов Минобороны России в Каракас с военными на борту. Глава МИДа Сергей Лавров позднее уточнил, что военные специалисты из России находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.

Россия аналогично обвиняет США во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы — в частности, из-за поддержки Соединенными Штатами лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

 
 
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Он подчеркнул, что США по-прежнему рассматривают возможность военной интервенции в Венесуэлу в случае отсутствия «другого выхода».
 
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