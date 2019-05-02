|
Вторая обвиняемая в убийстве брата Ким Чен Ына вышла из тюрьмы
03.05.2019 06:58 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вьетнамка Доан Тхи Хуонг, осужденная за убийство Ким Чен Нама — единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, — вышла на свободу, проведя в тюрьме менее двух с половиной лет. Об этом сообщили в ночь на пятницу, 3 мая, официальные представители властей Вьетнама. Ранее обвинение в убийстве было переквалифицировано в причинение телесного ущерба с помощью «опасного средства». В апреле текущего года суд приговорил ее к трем годам и четырем месяцам лишения свободы.
Хуонг и гражданка Индонезии Сити Айсиа, проходившие по делу об
Обе подсудимые настаивали на своей невиновности, утверждая, что стали жертвой обмана и провокации северокорейских агентов. По их словам, они думали, что участвуют в съемках телепрограммы-розыгрыша и не подозревали, что жидкость, которую они распылили в лицо мужчины, ядовитая. Одна из обвиняемых рассказала, что за эту работу получила гонорар, составивший в пересчете 85 евро.
В середине марта прокуратура Малайзии неожиданно сняла обвинения с Сити Айсии. 27-летняя индонезийка была освобождена и вернулась на родину. Прокуратура отказалась снять обвинение и против Хуонг, но 1 апреля
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее обвинение в убийстве было переквалифицировано в причинение телесного ущерба с помощью «опасного средства».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)