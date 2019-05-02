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Вторая обвиняемая в убийстве брата Ким Чен Ына вышла из тюрьмы

03.05.2019 06:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вьетнамка Доан Тхи Хуонг, осужденная за убийство Ким Чен Нама — единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, — вышла на свободу, проведя в тюрьме менее двух с половиной лет. Об этом сообщили в ночь на пятницу, 3 мая, официальные представители властей Вьетнама. Ранее обвинение в убийстве было переквалифицировано в причинение телесного ущерба с помощью «опасного средства». В апреле текущего года суд приговорил ее к трем годам и четырем месяцам лишения свободы.


Фото: Reuters

Хуонг и гражданка Индонезии Сити Айсиа, проходившие по делу об убийстве Ким Чен Нама, находились под стражей практически с момента преступления. Их обвиняли в том, что в феврале 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура они убили Ким Чен Нама, распылив ему в лицо состав, содержавший VX — фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервнопаралитического действия.

Обе подсудимые настаивали на своей невиновности, утверждая, что стали жертвой обмана и провокации северокорейских агентов. По их словам, они думали, что участвуют в съемках телепрограммы-розыгрыша и не подозревали, что жидкость, которую они распылили в лицо мужчины, ядовитая. Одна из обвиняемых рассказала, что за эту работу получила гонорар, составивший в пересчете 85 евро.

В середине марта прокуратура Малайзии неожиданно сняла обвинения с Сити Айсии. 27-летняя индонезийка была освобождена и вернулась на родину. Прокуратура отказалась снять обвинение и против Хуонг, но 1 апреля смягчила его, вменив в вину не убийство, а лишь причинение телесного ущерба с помощью «опасного средства». За это в Малайзии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, в то время как за убийство — смертная казнь.

 
 
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Ранее обвинение в убийстве было переквалифицировано в причинение телесного ущерба с помощью «опасного средства».
 
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