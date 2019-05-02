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Белый дом: Трамп и Путин около часа общались по телефону

03.05.2019 19:16 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщили в Белом доме. Об этом передает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря американской администрации Сару Сандерс.


Саммит G20 в Аргентине, 30 ноября 2018 года. Фото: Reuters

По словам Сандерс, разговор двух лидеров продолжался немногим более часа. В числе тем разговора была ситуация вокруг Северной Кореи и Венесуэлы, возможность заключения многостороннего договора о ядерном оружии или продлении текущих соглашений.

Упомянули в разговоре президенты и доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. Мюллер работал над расследованием возможного вмешательства России в американские выборы с середины 2017-го. В марте текущего года он передал итоговый доклад властям США. В опубликованной версии доклада команда спецпрокурора подтвердила, что Россия оказывала влияние на выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, однако исключила вероятность того, что это происходило по сговору Трампа с Кремлем.

Комментируя выводы доклада 9 апреля Владимир Путин напоминал, что Кремль изначально предполагал, что никаких следов сговора найти не удастся. «Лучше нас этого никто не знает. Россия не вмешивалась ни в какие выборы в США. Это первое. А второе: не было никакого сговора, который господин Мюллер искал, между Трампом и Россией», — сказал Путин.

 
 
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Одной из тем телефонного разговора президентов России и США стал доклад спецпрокурора Мюллера, посвященный возможному сговору команды Трампа с Кремлем.
 
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