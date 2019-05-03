Трамп: Китай хочет быть участником ядерного соглашения с участием США и России

Источник материала: Tut.by

Президент Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать участником ядерного соглашения с участием США и России. С таким заявлением он выступил во время встречи в Белом доме в пятницу с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.



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«Мы обсуждали возможность заключения трехстороннего договора. Я уже говорил на эту тему с Китаем, они очень хотят быть участниками [ядерного] соглашения. Мы обсуждали это в ходе торговых переговоров, они заинтересовались этим даже больше, чем торговлей», — сообщил Трамп.

«Думаю, что мы начнем [переговоры] в скором времени с Россией. Китай может присоединиться к ним в процессе. Мы будем обсуждать нераспространение, заключение ядерной сделки», — подчеркнул американский лидер.

26 апреля Трамп заявил, что выступает за отказ от ядерного оружия. Избавиться от него, по мнению президента США, должны также Россия и Китай.