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Трамп: Китай хочет быть участником ядерного соглашения с участием США и России

03.05.2019 23:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать участником ядерного соглашения с участием США и России. С таким заявлением он выступил во время встречи в Белом доме в пятницу с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.


Фото: Reuters

«Мы обсуждали возможность заключения трехстороннего договора. Я уже говорил на эту тему с Китаем, они очень хотят быть участниками [ядерного] соглашения. Мы обсуждали это в ходе торговых переговоров, они заинтересовались этим даже больше, чем торговлей», — сообщил Трамп.

«Думаю, что мы начнем [переговоры] в скором времени с Россией. Китай может присоединиться к ним в процессе. Мы будем обсуждать нераспространение, заключение ядерной сделки», — подчеркнул американский лидер.

26 апреля Трамп заявил, что выступает за отказ от ядерного оружия. Избавиться от него, по мнению президента США, должны также Россия и Китай.

 
 
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Ранее глава Белого дома заявил, что выступает за отказ от ядерного оружия.
 
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