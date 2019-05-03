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В Грузии признали сексуальное домогательство правонарушением. Штраф - больше 100 долларов

03.05.2019 22:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении поддержал пакет законодательных изменений в Кодекс административных правонарушений и Трудовой кодекс страны, предполагающих введение понятия «сексуальное домогательство» и установление штрафов за такое правонарушение. Пленарное заседание парламента транслировалось на сайте законодательного органа.

За законопроект проголосовали 102 депутата. Теперь сексуальным домогательством по Кодексу административных правонарушений Грузии будет считаться обращение к человеку с использованием фраз сексуального характера, демонстрация гениталий, а также физическое поведение сексуального характера.

Данное правонарушение будет караться штрафом на 300 лари (более $ 111). В случае, если в течение года человек вновь совершит подобное правонарушение, его оштрафуют на 500 лари (более $ 185) или же приговорят к исправительным работам сроком на год.

Сексуальное домогательство, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, беременной женщины или же в присутствии детей будет караться штрафом от 500 до 800 лари (более $ 196). Подобное правонарушение, совершенное в течение года во второй раз, повлечет за собой штраф от 800 до 1 тыс. лари (более $ 370) или же административное заключение сроком до 10 дней.

Понятие сексуального домогательства появится и в Трудовом кодексе Грузии. По Трудовому кодексу домогательством будет считаться действие сексуального характера, целью которого является оскорбление чести и достоинства человека или же создание вражеской и оскорбительной среды для жертвы.

 
 
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Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении поддержал пакет законодательных изменений в Кодекс административных правонарушений и Трудовой кодекс страны,...
 
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