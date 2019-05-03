Кризис в Венесуэле: пять возможных сценариев

Источник материала: Tut.by

В Венесуэле правительство и оппозиция, похоже, достигли патовой ситуации. У обоих участников конфликта есть сильные и слабые стороны, которые уравновешивают друг друга. В результате никому не удается добиться окончательной победы.



Фото: Reuters

«Правительство сохранило контроль над оружием и получило поддержку иностранных союзников, но у него нет народной поддержки», — говорит Дженнифер Маккой, эксперт по Латинской Америке в Университете штата Джорджия в США.

«Оппозиция пользуется более широкой международной поддержкой, а также поддержкой населения. Но ей так и не удалось уговорить военных массово дезертировать и перейти на сторону протестующих», — пояснила Дженнифер Маккой в интервью Би-би-си Мундо.

На этой неделе оппозиция смогла при помощи служб безопасности освободить одного из своих главных лидеров — Леопольдо Лопеса, находившегося под домашним арестом.

Новые акции протеста против Николаса Мадуро потрясли страну и опять закончились столкновениями между демонстрантами и полицией.

С 23 января около 50 стран признали Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Однако Мадуро остается у власти, и контролируемая оппозицией Национальная Ассамблея не может принимать законы. При этом обе стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в незаконном захвате власти.

Как Венесуэла может выйти из этого тупика? Мы изучили пять возможных сценариев.

1. Переговоры

Некоторые аналитики считают, что Венесуэла должна достичь мира с помощью переговоров. Одной из успешных моделей в регионе была Контадорская группа — международная организация, которая в 1980-х помогла остановить военные конфликты в Центральной Америке.

Переговоры в Венесуэле могут затрагивать не только базовые проблемы — проведение выборов под надзором международного сообщества, обновление судебных и избирательных органов, освобождение политических заключенных, но и более срочные задачи, например восстановление стабильной подачи электроэнергии.

Однако успех будет зависеть от готовности сторон к компромиссу, уступкам и от их способности признать собственные недостатки.

Оппозиция чувствует себя выставленной насмех после прошлых попыток переговоров и не доверяет сторонникам Мадуро (их называют чавистами, по имени бывшего лидера страны Уго Чавеса), обвиняя их в разрушении демократии.

Согласно одной из версий, попытки диалога в Венесуэле в 2014 и 2017 годах провалились, потому что правительство не видело для себя выгоды в переговорах — оно контролировало государственные институты и могло положиться на международную поддержку.

На этот раз сценарий другой: в «чавизме» (идеологии поддержки политики бывшего президента Уго Чавеса) появляются трещины: десятки чиновников оказались под санкциями США и Евросоюза, а мировые державы и торговые партнеры Венесуэлы заявили, что больше не признают Мадуро легитимным правителем.

«Две стороны должны разделить между собой полномочия, — говорит Димитрий Пантулас, политический консультант в Каракасе. — Затем должны быть проведены всеобщие выборы, на которых каждый сможет баллотироваться с политико-правовыми гарантиями на будущее».

2. Крах «чавизма»

Освобождение Леопольдо Лопеса (ему, предположительно, помогли те же сотрудники спецслужб, что следили за его домашним арестом) — очередное доказательство того, что в рядах сил безопасности зреет недовольство.

За последние несколько месяцев некоторые известные чависты — в том числе бывший прокурор, министры и военные офицеры — отвернулись от президента.

«Важные лица в его окружении могут покинуть его ради переходного правительства, которое будет учитывать интересы всех и проведет выборы и институциональные реформы», — говорит Маккой.

Однако неконтролируемое разрушение «чавизма» может также привести к насилию со стороны так называемых «колективос».

Это вооруженные группы ополченцев, не имеющие отношения к военным, которые также страдают от экономического кризиса. «Колективос» считались верными защитниками президента, но теперь и они выражают недовольство правлением Мадуро.

Но прежде всего «колективос» намерены бороться с оппозицией, которую считают радикальной элитой правого толка, поддерживаемой Соединенными Штатами.



Фото: Reuters

3. Крах оппозиции

Согласно другой точке зрения, Венесуэла повторит сценарий 2014 и 2017 годов: оппозиция разделится и упустит возможность прийти к власти.

В повседневной жизни венесуэльцы больше всего беспокоятся о городской преступности и выживании в условиях экономического кризиса.

«Если они посадят Гуайдо в тюрьму и не будет никакой внутренней или международной реакции, Мадуро спокойно сможет удерживать авторитарный режим, несмотря на все его проблемы», — говорит Пантулас.

4. Государственный переворот

Венесуэла может похвастаться своей историей военных переворотов. Последний произошел в 2002 году, когда Уго Чавес был отстранен от власти на 48 часов. Страна так и осталась разобщенной.

Недавно оппозиция призвала вооруженные силы присоединиться к ней и сместить лидера страны — такова основная стратегия политической борьбы Хуана Гуайдо.

Он повторил свой призыв еще раз во вторник, стоя в окружении группы солдат.

Сложно оценить, насколько недовольны кризисом в стране офицеры и сколько человек готовы восстать против Мадуро.

По версии Гуайдо, их много. Военные эксперты рассказывают о волнениях в рядах вооруженных сил.

Однако в данном случае восстание не означает автоматическую поддержку оппозиции.

Вооруженные силы Венесуэлы считают себя антиимпериалистами, многие военные не доверяют оппозиции, пользующейся поддержкой Вашингтона.

Государственный переворот не обязательно разрешил бы политический кризис в стране, а неопределенная ситуация с вооруженными «колективос» придает этому сценарию еще больше нестабильности.



Фото: Reuters

5. Иностранное вторжение

Оппозиция неоднократно призывала к международному военному вмешательству по образцу операции 1989 года в Панаме, где США сместили военное правительство Мануэля Норьеги.

Однако в Венесуэле ситуация более сложная — армия значительно больше, кроме того, по стране разбросаны гражданские вооруженные формирования.

Мадуро пользуется поддержкой крупных держав — России и Китая, которые ограничивают шансы на успех любой попытки вмешательства извне.

Дональд Трамп настаивал, что его правительство рассматривает все возможные варианты в отношении Венесуэлы, и многие убеждены, что региональный кризис подстегнет предвыборную кампанию в 2020 году.

Однако военное вмешательство вряд ли будет санкционировано Советом Безопасности ООН, где у Китая и России есть право вето.

Если ни один из вариантов не сработает, Венесуэла останется в катастрофическом тупике между правительством и оппозицией, считают эксперты.