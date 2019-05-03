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НАТО сменила верховного главнокомандующего силами в Европе
04.05.2019 07:18 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генерал ВВС США Тод Уолтерс стал новым главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе.
Официальная церемония передачи полномочий Уолтерсу от бывшего командующего Кертиса Скапаротти состоялась в штабе НТО в бельгийском Монсе. На ней присутствовал генсек организации Йенс Столтенберг.
Ранее Уолтерс был командующим американских ВВС в Европе и Африке. Он — ветеран операций в Ираке и Афганистане.
Обычно главнокомандующий силами НАТО в Европе занимает свою должность два или три года.
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Ранее Уолтерс был командующим американских ВВС в Европе и Африке. Он - ветеран операций в Ираке и Афганистане.
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