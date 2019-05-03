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НАТО сменила верховного главнокомандующего силами в Европе

04.05.2019 07:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генерал ВВС США Тод Уолтерс стал новым главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе.


Тод Уолтерс. Фото: Wikimedia Commons

Официальная церемония передачи полномочий Уолтерсу от бывшего командующего Кертиса Скапаротти состоялась в штабе НТО в бельгийском Монсе. На ней присутствовал генсек организации Йенс Столтенберг.

Ранее Уолтерс был командующим американских ВВС в Европе и Африке. Он — ветеран операций в Ираке и Афганистане.

Обычно главнокомандующий силами НАТО в Европе занимает свою должность два или три года.

 
 
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Ранее Уолтерс был командующим американских ВВС в Европе и Африке. Он - ветеран операций в Ираке и Афганистане.
 
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