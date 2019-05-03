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Ритуал очищения и золотая корона весом 7 кг. Как прошла коронация Рамы Х в Таиланде
04.05.2019 18:07 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Таиланде прошла официальная коронация Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х). Он стал королем в конце 2016 года, через 50 дней после
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В Таиланде прошла официальная коронация Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х). Он стал королем в конце 2016 года, через 50 дней после смерти своего отца.
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