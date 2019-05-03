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Ритуал очищения и золотая корона весом 7 кг. Как прошла коронация Рамы Х в Таиланде

04.05.2019 18:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Таиланде прошла официальная коронация Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х). Он стал королем в конце 2016 года, через 50 дней после смерти своего отца Пхумипона Адульядета. Однако он сам отложил коронацию, чтобы выдержать траур по отцу. Сегодня Рама X получил корону, которой 200 лет. Золотая корона украшена драгоценными камнями, весит больше 7 кг и высотой больше 60 см. Маха Вачиралонгкорн сам возложил корону себе на голову. Главный брамин вручил ему королевскую золотую пластину с полным официальным титулом, королевские регалии, древние ордена и другие атрибуты наивысшей власти. Что происходило на церемонии коронации и за пределами дворца — в фотографиях Reuters.


Король Таиланда Рама Х во время своей коронации 4 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Короновали также и жену Рамы Х. Король Таиланда за несколько дней до официальной церемонии женился на главе своей охраны Сутхиде. Она получила титул королевы и будет пользоваться всеми соответствующими привилегиями. Фото: Reuters

Король облачился в белые одежды и прошел ритуал очищения перед тем, как принять королевские регалии. Бангкок, 4 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Королевская гвардия марширует возле Большого дворца в Бангкоке, где прошла коронация. Фото: Reuters

В честь коронации у дворца палили из пушек. Фото: Reuters

Люди ожидают приезда короля и королевы на церемонию в Большой дворец, 4 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Рама Х с супругой прибыли ко дворцу. Фото: Reuters

Фото: Reuters

Буддийские монахи молятся во время коронации. Таиланд, 4 мая 2019 года. Фото: Reuters

Люди смотрят церемонию коронации на улицах Бангкока. 4 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Люди сидят у портрета Рамы Х в то время, когда во дворце проходит коронация. Фото: Reuters

К событию улицы Бангкока были украшены портретами короля Рамы Х. Фото: Reuters

Портреты повсюду, даже в барах… Фото: Reuters

… и магазинах. Фото: Reuters

Портреты членов королевской семьи на одном из домов Бангкока. Праздничные мероприятия в честь коронации продлятся три дня. Фото: Reuters
 
 
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В Таиланде прошла официальная коронация Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х). Он стал королем в конце 2016 года, через 50 дней после смерти своего отца.
 
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