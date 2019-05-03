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Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией

04.05.2019 21:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.


Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Reuters

Он назвал разговор с российским лидером очень хорошим. «Огромный потенциал для хороших или отличных отношений с Россией, несмотря на то, что вы слышите от фейковых СМИ. Посмотрите, как они ввели вас в заблуждение по „сговору с Россией“. Мир может быть лучше и безопаснее», — написал он.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа накануне продолжался более часа. Телефонная беседа Путина и Трампа состоялась по инициативе американской стороны. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, кризис в Венесуэле и конфликт в Украине. В Белом доме также сообщали, что главы государств вкратце затронули тему доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного вмешательству России в выборы в США и возможному сговору команды Трампа и Кремля.

В Кремле сообщили, что Владимир Путин в ходе беседы рассказал своему коллеге об итогах встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая прошла 25 апреля во Владивостоке.

Владимир Путин выступил против вмешательства в политический кризис в Венесуэле и заявил, что «только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны». Дональд Трамп, в свою очередь, в своем Twitter сообщил, что солидарен с российским президентом в этом вопросе.

 
 
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Разговор с президентом России показал, что у двух стран есть «огромный потенциал» для становления хороших отношений, полагает Дональд Трамп. Он призвал не верить...
 
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