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Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией
04.05.2019 21:05 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп в своем
Он назвал разговор с российским лидером очень хорошим. «Огромный потенциал для хороших или отличных отношений с Россией, несмотря на то, что вы слышите от фейковых СМИ. Посмотрите, как они ввели вас в заблуждение по „сговору с Россией“. Мир может быть лучше и безопаснее», — написал он.
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа накануне
В Кремле сообщили, что Владимир Путин в ходе беседы рассказал своему коллеге об итогах встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая прошла 25 апреля во Владивостоке.
Владимир Путин выступил против вмешательства в политический кризис в Венесуэле и заявил, что «только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны». Дональд Трамп, в свою очередь, в своем Twitter сообщил, что солидарен с российским президентом в этом вопросе.
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Разговор с президентом России показал, что у двух стран есть «огромный потенциал» для становления хороших отношений, полагает Дональд Трамп. Он призвал не верить...
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