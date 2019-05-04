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Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе Газа
04.05.2019 22:51 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Израильские военные в ответ на
«К настоящему моменту ВВС Израиля нанесли удары по 120 террористическим целям по всему сектору Газа», — говорится в распространенном военными коммюнике.
По данным армейской пресс-службы, с утра субботы радикалы из сектора Газа запустили по Израилю не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». По данным израильской полиции, в результате ракетных обстрелов ранения получили двое израильтян.
Израильские военные ранее сообщили, что наносят ответные удары по военным целям радикальных организаций ХАМАС и «Исламский джихад» в секторе Газа, включая тренировочные базы, оружейные цеха и тоннель, прорытый боевиками под границей в южной части анклава. По их подсчетам, в результате ударов в секторе Газа погибли от пяти до шести боевиков.
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Ранее радикалы запустили по Израилю не менее 200 ракет.
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