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Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе Газа

04.05.2019 22:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в субботу поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«К настоящему моменту ВВС Израиля нанесли удары по 120 террористическим целям по всему сектору Газа», — говорится в распространенном военными коммюнике.

По данным армейской пресс-службы, с утра субботы радикалы из сектора Газа запустили по Израилю не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». По данным израильской полиции, в результате ракетных обстрелов ранения получили двое израильтян.

Израильские военные ранее сообщили, что наносят ответные удары по военным целям радикальных организаций ХАМАС и «Исламский джихад» в секторе Газа, включая тренировочные базы, оружейные цеха и тоннель, прорытый боевиками под границей в южной части анклава. По их подсчетам, в результате ударов в секторе Газа погибли от пяти до шести боевиков.

 
 
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Ранее радикалы запустили по Израилю не менее 200 ракет.
 
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