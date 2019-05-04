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Количество детей в Японии сократилось до рекордного исторического минимума

05.05.2019 09:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Количество детей в Японии упало до рекордного исторического минимума, пишет Japan Times со ссылкой на статистические данные.


Фото: Reuters

По состоянию на 1 апреля 2019 года число детей в возрасте до 15 лет составило 15,33 млн. Это на 180 тысяч меньше, чем в 2018 году.

В материале отмечается, что этот показатель стал самым низким с 1950 года, когда начался вестись такой демографический учет.

Ранее сообщалось, что заместитель премьер-министра страны обвинил женщин в низкой рождаемости.

Таро Асо заявил, что пожилые люди несправедливо ассоциируются со стагнирующей экономикой Японии и опасениями по поводу затрат на здравоохранение.

«Скорее, проблема в тех, кто не рожает детей. Старение населения в сочетании с уменьшением числа детей является серьезной проблемой», — добавил министр Асо.

 
 
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Этот показатель стал самым низким с 1950 года, когда начался вестись такой демографический учет.
 
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