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Количество детей в Японии сократилось до рекордного исторического минимума
05.05.2019 09:01 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Количество детей в Японии упало до рекордного исторического минимума, пишет
По состоянию на 1 апреля 2019 года число детей в возрасте до 15 лет составило 15,33 млн. Это на 180 тысяч меньше, чем в 2018 году.
В материале отмечается, что этот показатель стал самым низким с 1950 года, когда начался вестись такой демографический учет.
Ранее сообщалось, что заместитель премьер-министра страны обвинил женщин в низкой рождаемости.
Таро Асо заявил, что пожилые люди несправедливо ассоциируются со стагнирующей экономикой Японии и опасениями по поводу затрат на здравоохранение.
«Скорее, проблема в тех, кто не рожает детей. Старение населения в сочетании с уменьшением числа детей является серьезной проблемой», — добавил министр Асо.
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Этот показатель стал самым низким с 1950 года, когда начался вестись такой демографический учет.
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