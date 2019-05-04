ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав Германии предлагает штрафовать родителей, которые не вакцинируют детей

05.05.2019 12:39 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан разработал законопроект, в котором предлагает штрафовать тех, кто не сделал прививки, на 2,5 тысячи евро, а также не допускать непривитых детей в детские сады.


Фото: Reuters

«Мы хотим защитить всех детей от заражения корью», — сказал Шпан газете Bild am Sonntag, которая вышла в воскресенье, 5 мая.

«Поэтому все, кто ходит в детский сад или в школу, должны быть привиты. Те, кто туда только записываются, должны будут доказать это (наличие прививок. — Ред.)», — говорит министр здравоохранения Германии. По его словам, родители тех, кто уже ходит в школу или детский сад, должны будут представить свидетельство о том, что их дети привиты, до июля 2020 года.

По данным Института Роберта Коха, от кори в Германии привиты 93 процента детей. Йенс Шпан хочет, чтобы таких было, по меньшей мере, 95 процентов.

Напомним, в ЮНИСЕФ заявили, что рост заболеваемости корью в мире принимает угрожающие масштабы. Организация напоминает, что корь очень заразна, больше чем Эбола, туберкулез или грипп. Специального лечения для уже заболевших нет, а вакцинация является единственным спасительным средством, особенно для детей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр здравоохранения Германии разработал законопроект, в котором предлагает штрафовать тех, кто не сделал прививки, на 2,5 тысячи евро, а также не допускать...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Свобода слова: искусство возможного или осознанная необходимость?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика