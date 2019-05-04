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Минздрав Германии предлагает штрафовать родителей, которые не вакцинируют детей
05.05.2019 12:39 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан разработал законопроект, в котором предлагает штрафовать тех, кто не сделал прививки, на 2,5 тысячи евро, а также не допускать непривитых детей в детские сады.
«Мы хотим защитить всех детей от заражения корью», — сказал Шпан
«Поэтому все, кто ходит в детский сад или в школу, должны быть привиты. Те, кто туда только записываются, должны будут доказать это (наличие прививок. — Ред.)», — говорит министр здравоохранения Германии. По его словам, родители тех, кто уже ходит в школу или детский сад, должны будут представить свидетельство о том, что их дети привиты, до июля 2020 года.
По данным Института Роберта Коха, от кори в Германии привиты 93 процента детей. Йенс Шпан хочет, чтобы таких было, по меньшей мере, 95 процентов.
Напомним, в ЮНИСЕФ
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Министр здравоохранения Германии разработал законопроект, в котором предлагает штрафовать тех, кто не сделал прививки, на 2,5 тысячи евро, а также не допускать...
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