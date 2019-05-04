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Чем и зачем стреляла Северная Корея над Восточным морем

05.05.2019 13:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Северокорейская армия провела «ударную тренировку» в Восточном море, в которой были задействованы многоствольные пусковые установки и высокоточное тактическое оружие, сообщили государственные СМИ КНДР. Военные учения состоялись в субботу под личным руководством лидера КНДР Ким Чен Ына.


Фото: Reuters

Перед военными стояла задача проверить эффективность «крупнокалиберных ракетных установок большой дальности и управляемого тактического оружия в интересах обороны страны», заявило Центральное телеграфное агентство Кореи. Из сообщения ЦТАК следует, что в ходе учений не применялись дальнобойные баллистические ракеты, которые считаются угрозой для Соединенных Штатов.

Отдав приказ о начале стрельб, Ким Чен Ын подчеркнул необходимость «усилить боевые возможности по защите политического суверенитета и экономической самообеспеченности Северной Кореи перед лицом угроз и вторжений», говорится в заявлении.


В субботу Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Пхеньян запустил ракеты малой дальности в северо-восточном направлении над Японским морем.

По информации командования Южной Кореи, пуск был осуществлен из района города Вонсан на восточном побережье КНДР между 9.06 и 9.27 по местному времени (3.06 и 3.27 по Минску).

Дальность полета ракет составила от 70 до 200 километров, говорилось в пресс-релизе.

Позднее южнокорейские военные сменили формулировку заявления, заменив в нем слово «ракеты» на «летающие объекты».


Администрация президента Южной Кореи созвала срочное заседание с участием сотрудников службы безопасности, о запусках был проинформирован Вашингтон.

Белый дом в курсе действий Северной Кореи и отслеживает ситуацию, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Пентагон отреагировал сдержанно, заявив, что пока не может подтвердить факт запуска ракет. «Мы изучаем эти сообщения», — сказал представитель оборонного ведомства.

Правительство Японии сообщило, что не зафиксировало полета каких-либо баллистических ракет над исключительной экономической зоной страны.

Однако на кадрах, распространенных государственным информагентством КНДР, видно, что Северная Корея испытала все же ракеты — хотя и не стратегические.


Это первые крупные военные испытания Северной Кореи после переговоров Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Ханое, завершившихся в феврале без результата.

Но первый тревожный звонок прозвенел еще в апреле, когда Северная Корея объявила о проведенном испытательном запуске некоего «тактического управляемого оружия» нового типа. Как заявили в Пхеньяне, новое оружие обладает «особыми характеристиками управляемого полета» и способно нести мощную боеголовку.

В ноябре 2017 года Северная Корея объявила о замораживании испытаний ядерного оружия и баллистических ракет и до недавнего времени воздерживалась от любых ракетных запусков.

Западные политики и эксперты расценивают субботние учения КНДР как попытку оказать давление на Вашингтон в переговорах по северокорейской ядерной программе.

«Да, эти испытания стали самыми серьезными с конца 2017 года, но это в значительной степени предупреждение Трампу, что переговоры могут быть сорваны, если Вашингтон не предпримет хотя бы частичные шаги навстречу предложениям Ким Чен Ына по денуклеаризации», — сказал агентству Рейтер старший научный сотрудник Института политических исследований АСАН в Сеуле Шин Бом Чул.

«Если Ким Чен Ын не получит то, что он хочет, следующим шагом может стать возобновление испытаний ракет дальнего радиуса действия», — считает эксперт.

Президент Дональд Трамп не раз называл отказ Пхеньяна от ракетно-ядерных испытаний важным достижением политики нынешней администрации США.

Он по-прежнему склонен думать, что с северокорейским лидером можно договориться.

«В этом очень интересном мире все возможно, но я уверен, что Ким Чен Ын в полной мере осознает, насколько велик экономический потенциал Северной Кореи, и не будет делать ничего такого, что навредит [экономическому развитию КНДР] или положит ему конец, — написал Трамп в воскресенье в своем «Твиттере».

«Он также знает, что я поддерживаю его, и не хочет нарушить обещание, которое он мне дал. Сделка состоится!» — уверен американский президент.

О каком обещании Ким Чен Ына идет речь, Дональд Трамп не уточнил.

 
Теги: Минск
 
 
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Это первые крупные военные испытания Северной Кореи после переговоров Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Ханое, завершившихся в феврале без...
 
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