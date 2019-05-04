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Израиль и ХАМАС два дня обмениваются ударами. Нетанияху приказал дополнительно отправить к границе танки и артиллерию
05.05.2019 15:39 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Обострение в регионе началось 3 мая. Как долго будет продолжаться эскалация, неясно. Днем 5 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху
На границе сектора Газа и Израиля в пятницу проходили традиционные акции протеста против блокады региона. Во время одной из акций двое солдат армии Израиля, охранявшие забор на линии разграничения, были ранены из огнестрельного оружия. В ответ израильский беспилотник поразил пост ХАМАС на территории сектора, жертвами удара стали два боевика. За этим последовали стычки участников демонстраций с солдатами на линии разграничения, в результате которых
За сутки из Газы по Израилю выпустили 450 ракет.
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Как долго будет продолжаться эскалация, неясно. Днем 5 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху
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Израиль и ХАМАС два дня обмениваются ударами. Нетанияху приказал дополнительно отправить к границе танки и артиллерию
Переговоры о прекращении огня, посредником в которых обычно выступает Египет, по данным газеты «Гаарец», на данный момент не ведутся.
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