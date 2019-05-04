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Боевики грозят сорвать «Евровидение». Организаторы: расписание конкурса не изменилось

05.05.2019 18:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Боевики террористической организации «Палестинский исламский джихад», которые находятся в секторе Газа, пообещали сорвать конкурс «Евровидение». Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на заявление группировки.


Следы от перехваченной израильским ПВО ракеты. 5 мая 2019 года. Фото: Reuters

«Мы не позволим врагу преуспеть в проведении ни одного фестиваля, который направлен на вред палестинскому мировоззрению. Сопротивление обязано отвечать на вражескую агрессию и удивлять», — указано в заявлении.

При этом «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на сообщение от организаторов — израильской телекорпорации Kan — пишут, что расписание «Евровидения» не изменилось на фоне обмена ракетными ударами между Израилем и сектором Газа, который начался утром 4 мая.


Дым в секорте Газа после обстрела. 5 мая 2019 года. Фото: Reuters

Организаторы пояснили, что в соответствии с указаниями Управления тыла (ведомство Израиля, ответственное за защиту гражданского населения) события конкурса пройдут без изменений. В частности, подчеркнули в Kan, сейчас делегации стран-участников продолжают репетиции в Тель-Авиве, где состоится конкурс. РБК направил запрос в Kan.

«Евровидение» пройдет 14−18 мая.

 
 
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Боевики террористической организации «Палестинский исламский джихад», которые находятся в секторе Газа, пообещали сорвать конкурс «Евровидение».
 
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