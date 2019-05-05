Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал, что случилось на борту

Источник материала: Tut.by

Командир потерпевшего катастрофу в Шереметьево пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов подробно описал произошедшее с лайнером. Запись его рассказа опубликовал Telegram-канал Baza .



Фото: sledcom.ru

По словам пилота, после взлета в воздушное судно, направлявшееся из Москвы в Мурманск, действительно ударила молния, из-за чего произошла потеря радиосвязи и переход самолета в режим прямого управления. Радиосвязь затем удалось частично восстановить, в то же время экипажу помогли диспетчеры, задававшие курс на вывод на взлетно-посадочную полосу.

При посадке скорость самолета, как утверждает Евдокимов, была обычной. «Подходили к земле плавно, с уменьшением вертикальной скорости к моменту касания. Не могу сказать точно, почему произошел удар о землю. Скорости было достаточно, к полосе подходили с уменьшением вертикальной скорости согласно процедуре», — отметил пилот.

Командир воздушного судна также подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не в полете, как сообщалось ранее. «Пожар, я так понимаю, из-за приземления. Причина, наверное, в этом», — предположил Евдокимов. Летчик не видел, встречали ли пожарные самолет непосредственно при посадке, но они, по его словам, были на месте, когда он вышел из кабины.

Судя по опубликованному ранее видео , при аварийной посадке SSJ-100 несколько раз подскочил на взлетно-посадочной полосе и затем загорелся. Полностью сгорела хвостовая часть лайнера.

По последним данным Следственного комитета России, в результате произошедшей 5 мая в Шереметьево авиакатастрофы погиб 41 человек , среди которых один член экипажа; выжили 37, включая четырех членов экипажа. В то же время министр здравоохранения России Вероника Скворцова, как передает «Интерфакс» , заявила, что выжили в общей сложности 38 человек — 34 пассажира и четыре члена экипажа.

Расследованием обстоятельств ЧП будет заниматься госкомиссия. Решения о приостановке полетов воздушных судов серии SSJ-100 пока нет, несмотря на требования политиков. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.