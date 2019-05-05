|
СМИ сообщили подробности аварии лайнера в Шереметьево
06.05.2019 00:07 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая.
Лайнер
Возгорание в самолете произошло после того, как задняя стойка шасси воздушного судна была разрушена после удара о землю, сообщил
Видео:
Видео:
Пилоты самолета выжили, их допрашивают следователи. СМИ писали, что они до последнего оставались на борту, пока шла эвакуация. Пресс-секретарь «Аэрофлота»
Видео:
Источник «Интерфакса»
По данным производителя самолетов «Гражданские самолеты Сухого», в результате пожара лайнер выгорел полностью.
Ближе к полуночи в Шереметьево отчитались о завершении аварийно-спасательных работ на месте крушения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СМИ сообщают некоторые подробности аварии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)