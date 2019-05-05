СМИ сообщили подробности аварии лайнера в Шереметьево

Источник материала: Tut.by

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Погиб 41 человек . В авиакомпании заявили, что двигатели лайнера загорелись уже после приземления. СМИ сообщают некоторые подробности аварии.



Фото: sledcom.ru

Лайнер вылетел из Шереметьево в 18.02 по минскому времени. После взлета экипаж доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт вылета. В 18.30 самолет совершил «жесткую» посадку и загорелся.

Возгорание в самолете произошло после того, как задняя стойка шасси воздушного судна была разрушена после удара о землю, сообщил РБК источник в авиаотрасли. Кроме того, сообщалось, что из-за погоды борт смог приземлиться только со второй попытки. Лайнер трижды ударился о землю, что и привело к повреждению и разрушению шасси.

Видео: Telegram-канал Baza

Видео: СК РФ

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что экипаж принял решение о возвращении в аэропорт отправления из-за потери связи с диспетчером. Лайнер приземлился с полными баками, т.к. без связи с диспетчером было опасно кружить над Москвой.

Пилоты самолета выжили, их допрашивают следователи. СМИ писали, что они до последнего оставались на борту, пока шла эвакуация. Пресс-секретарь «Аэрофлота» рассказал , что эвакуация пассажиров заняла 55 секунд при нормативе 90 секунд. Люди спускались по надувному трапу.

Видео: СК РФ

Источник «Интерфакса» сообщил , опираясь на данные очевидцев: когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок, что затруднило эвакуацию.

По данным производителя самолетов «Гражданские самолеты Сухого», в результате пожара лайнер выгорел полностью.



Фото: vk.com/novosti_moscow_vk

Ближе к полуночи в Шереметьево отчитались о завершении аварийно-спасательных работ на месте крушения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».



Фото: Reuters