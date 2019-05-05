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Все тела погибших при авиакатастрофе в Шереметьеве извлечены из самолета
06.05.2019 09:14 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативные службы извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, тела всех погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Как сообщалось, 5 мая в аэропорту Шереметьево
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативные службы извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, тела всех...
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