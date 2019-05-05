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Все тела погибших при авиакатастрофе в Шереметьеве извлечены из самолета

06.05.2019 09:14 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Все тела погибших при авиакатастрофе в Шереметьеве извлечены из самолета
Фото AP

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативные службы извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, тела всех погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как сообщалось, 5 мая в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативные службы извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, тела всех...
 
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