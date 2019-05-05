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Следователи назвали версии авиакатастрофы в Шереметьево
06.05.2019 11:14 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следствие рассматривает ряд версий крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия. Об этом
Потерпевшими признаны уже 22 человека. Следователи продолжают допрашивать очевидцев, сотрудников аэропорта, родственников потерпевших и пострадавших. Следствие планирует обратиться к родственникам пассажиров самолета, чтобы установить личности всех погибших
На месте происшествия продолжает работать следственная группа. На данный момент совместно с представителями МАК изъяты для дальнейшего изучения речевой и параметрические бортовые самописцы, отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы.
Напомним, авиалайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» с регистрационным номером RA-89098 сгорел в московском аэропорту Шереметьево после аварийной посадки в воскресенье, 5 мая 2019 года. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек. Белорусов среди пострадавших не было.
Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». В Мурманской области в связи с катастрофой объявили трехдневный траур .
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Следствие рассматривает ряд версий крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
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