В Шереметьево при аварийной посадке загорелся пассажирский лайнер. Видео очевидцев

Источник материала: Tut.by

Вечером 5 мая лайнер SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Шереметьево в Мурманск, но вскоре экстренно вернулся в аэропорт и загорелся при аварийной посадке. Всего на борту было 78 человек. Погиб 41 человек, в том числе дети. TUT.BY собрал видео очевидцев катастрофы.