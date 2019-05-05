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В Шереметьево при аварийной посадке загорелся пассажирский лайнер. Видео очевидцев
06.05.2019 11:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 5 мая лайнер SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Шереметьево в Мурманск, но вскоре экстренно вернулся в аэропорт и загорелся при аварийной посадке. Всего на борту было 78 человек. Погиб 41 человек, в том числе дети. TUT.BY собрал видео очевидцев катастрофы.
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Всего на борту было 78 человек. Погиб 41 человек, в том числе дети.
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