ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Какая-то внутренняя интуиция». Россиянка поменяла билет на «Суперджет» и выжила

06.05.2019 12:32 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жительнице Мурманска Алене Медведевой интуиция подсказала поменять билет, купленный на 5 мая из Москвы. Теперь она должна поблагодарить начальника, который разрешил ей задержаться у родителей в Белгороде еще на три дня, пишет сайт «360».


Изображение: sledcom.ru

«Какая-то внутренняя интуиция. Я даже когда покупала билет, знала прекрасно, что 6 мая — это рабочий день и что надо быть на работе, но я почему-то думала, что 5 мая я не уеду из Белгорода. Еще тогда, когда я покупала билеты, в начале апреля, знала, что надо будет билет менять. То есть изначально у меня не было уверенности, что я полечу 5 мая. Чем было ближе, тем я больше понимала, что не полечу. Поэтому я поговорила с начальником и он мне разрешил взять еще три дня», — рассказала «360» Алена Медведева.

По ее словам, она приехала в Белгород к родителям, чтобы отвезти к ним на лето детей. После того как интуиция заставила ее поговорить с начальником о продлении отпуска, она 5 мая отправилась в зоопарк и уже вечером узнала о происшествии с самолетом, в котором она должна была лететь.

«Когда мы поняли, что такой масштаб происшествия, я просто поражена была. Тем более, что там знакомые были, на этом рейсе. Одна из них, женщина, умерла. Еще двое знакомых сидели в начале салона, все с ними хорошо. В Мурманске чужих не бывает. Куча общих знакомых. Мне сложно говорить, я не сознаю масштабов. Пока рада, что мне так мощно повезло», — отметила Медведева.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь она должна поблагодарить начальника, который разрешил ей задержаться у родителей в Белгороде еще на три дня.
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Шереметьево при аварийной посадке загорелся пассажирский лайнер. Видео очевидцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Светлы шлях
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика