«Какая-то внутренняя интуиция». Россиянка поменяла билет на «Суперджет» и выжила

Источник материала: Tut.by

Жительнице Мурманска Алене Медведевой интуиция подсказала поменять билет, купленный на 5 мая из Москвы. Теперь она должна поблагодарить начальника, который разрешил ей задержаться у родителей в Белгороде еще на три дня, пишет сайт « 360 ».



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«Какая-то внутренняя интуиция. Я даже когда покупала билет, знала прекрасно, что 6 мая — это рабочий день и что надо быть на работе, но я почему-то думала, что 5 мая я не уеду из Белгорода. Еще тогда, когда я покупала билеты, в начале апреля, знала, что надо будет билет менять. То есть изначально у меня не было уверенности, что я полечу 5 мая. Чем было ближе, тем я больше понимала, что не полечу. Поэтому я поговорила с начальником и он мне разрешил взять еще три дня», — рассказала «360» Алена Медведева.

По ее словам, она приехала в Белгород к родителям, чтобы отвезти к ним на лето детей. После того как интуиция заставила ее поговорить с начальником о продлении отпуска, она 5 мая отправилась в зоопарк и уже вечером узнала о происшествии с самолетом, в котором она должна была лететь.

«Когда мы поняли, что такой масштаб происшествия, я просто поражена была. Тем более, что там знакомые были, на этом рейсе. Одна из них, женщина, умерла. Еще двое знакомых сидели в начале салона, все с ними хорошо. В Мурманске чужих не бывает. Куча общих знакомых. Мне сложно говорить, я не сознаю масштабов. Пока рада, что мне так мощно повезло», — отметила Медведева.