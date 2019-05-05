Партнер Зеленского сообщил о его выходе из бизнеса

Источник материала: Tut.by

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский передал свою долю в бизнесе партнерам. Об этом в интервью украинскому изданию «TheБабель» рассказал его партнер по продюсерской студии «Квартал 95» Сергей Шефир.



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«Он вышел [из бизнеса]. Может, там одна-две подписи остались. Отдал кому-то свою долю. Может, мне, может Борису [Шефиру], я не помню. Это настолько неважно, потому что ни я, ни Борис его точно не подставим и не подведем», — рассказал Шефир изданию.

По его словам, Зеленский продолжит получать дивиденды от работы компании.

«[Зеленский], отдал какое-то право голоса, влияние. Он будет получать дивиденды от роялти, какие-то бренды остались на нем», — пояснил Шефир, отметив, что доля Зеленского будет ему возвращена через 5 лет.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, его вступление в должность ожидается до конца мая. Сам Зеленский предлагал провести его инаугурацию 19 мая, однако депутаты Верховной рады назвали предложенную дату «некомфортной» и посоветовали отложить вступление в должность до 28 мая. Дату инаугурации Зеленского окончательно определят на заседании Рады 14 мая.

До избрания президентом Зеленский активно занимался бизнесом. В частности, ему принадлежат ООО «Киноквартал», ООО «Студия Квартал-95» и доли в ряде других организаций. У Зеленского есть интересы и на рынке питания: ему принадлежит 15% в ООО «Фиш Хаус», занимающемся ресторанным бизнесом.