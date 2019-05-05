«Непонятно, почему была такая жесткая посадка». Алексей Пивоваров - о причинах трагедии в Шереметьево

Источник материала: Tut.by

Известный журналист и медиаменеджер Алексей Пивоваров выпустил 9-минутный ролик, в котором он рассуждает о возгорании самолета в Шереметьево и отвечает на популярные в соцсетях заблуждения. Пивоваров — пилот-любитель и авиационный журналист, поэтому его объяснение получилось взвешенным и доходчивым.

Напомним, 5 мая вечером в московском аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Лайнер Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» летел в Мурманск, он загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. В результате погиб 41 человек. Белорусов на борту не было .