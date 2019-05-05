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«Непонятно, почему была такая жесткая посадка». Алексей Пивоваров - о причинах трагедии в Шереметьево
06.05.2019 20:51 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Известный журналист и медиаменеджер Алексей Пивоваров выпустил 9-минутный ролик, в котором он рассуждает о возгорании самолета в Шереметьево и отвечает на популярные в соцсетях заблуждения. Пивоваров — пилот-любитель и авиационный журналист, поэтому его объяснение получилось взвешенным и доходчивым.
Напомним, 5 мая вечером в московском аэропорту Шереметьево
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«Непонятно, почему была такая жесткая посадка». Алексей Пивоваров - о причинах трагедии в Шереметьево
Пивоваров - пилот-любитель и авиационный журналист, поэтому его объяснение получилось взвешенным и доходчивым.
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