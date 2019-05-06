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ЦИК Турции отменил результаты выборов в Стамбуле, на которых победила оппозиция

06.05.2019 22:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Высшая избирательная комиссия Турции приняла в понедельник решение отменить результаты выборов в Стамбуле, на которых потерпел поражение экс-премьер Бинали Йылдырым — кандидат от возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития. Об этом сообщило агентство Anadolu.

В понедельник ЦИК рассматривал предоставленные ПСР документы, указывающие на значительные нарушения в ходе выборов в крупнейшем турецком городе. Семеро из 11 членов Высшей избирательной комиссии при итоговом голосовании высказались за отмену результатов выборов и проведение повторного голосования. Четверо членов ЦИК выступили против такого решения.

По данным телеканала NTV, новые муниципальные выборы в Стамбуле пройдут 23 июня. Высшая избирательная комиссия сообщила, что сертификат о признании мэром кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу будет отозван.

Согласно официальным данным, он опередил оппонента Бинали Йылдырыма, набрав на выборах 31 марта 4,171 млн голосов избирателей. ПСР впервые с 2002 года уступила на муниципальных выборах в Стамбуле, мэром которого сам Эрдоган был с 1994 по 1998 год.

 
 
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Новые муниципальные выборы в Стамбуле пройдут 23 июня.
 
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