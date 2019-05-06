ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США начали переброску авианосцев и бомбардировщиков в сторону Ирана

07.05.2019 08:32 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Пентагоне объявили о переброске дополнительных сил на Ближний Восток, объяснив это возможной угрозой со стороны Ирана.


Авианосец «Авраам Линкольн». Фото: Wikimedia Commons

В своем Twitter исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан сообщил о том, что на Ближний Восток направлены авианосец «Авраам Линкольн» и дополнительная группа бомбардировщиков. Глава Пентагона объяснил такое решение «серьезной угрозой со стороны армии иранского режима».

По его словам, переброска войск необходима с целью пресечения различного рода провокаций со стороны Тегерана. О сути возможных угроз Шанахан не объяснил. Однако источники агентства Reuters указали, что слова министра обороны основаны на полученной разведывательной информации. Якобы речь идет о непосредственной угрозе в отношении американских военнослужащих в Ираке и союзников Соединенных Штатов в регионе.

Ранее о намерении перебросить дополнительные силы на Ближний Восток заявлял советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

В настоящее время США располагают группировкой в 5200 человек в Ираке. Еще 2000 военнослужащих по-прежнему находятся в Сирии несмотря на обещания Дональда Трампа вывести американские силы из этой страны.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пентагоне объявили о переброске дополнительных сил на Ближний Восток, объяснив это возможной угрозой со стороны Ирана.
 
Новости дня
Новости в мире
 
ЦИК Турции отменил результаты выборов в Стамбуле, на которых победила оппозиция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
07.05.2019
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика