США начали переброску авианосцев и бомбардировщиков в сторону Ирана

Источник материала: Tut.by

В Пентагоне объявили о переброске дополнительных сил на Ближний Восток, объяснив это возможной угрозой со стороны Ирана.



Авианосец «Авраам Линкольн». Фото: Wikimedia Commons

В своем Twitter исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан сообщил о том, что на Ближний Восток направлены авианосец «Авраам Линкольн» и дополнительная группа бомбардировщиков. Глава Пентагона объяснил такое решение «серьезной угрозой со стороны армии иранского режима».



По его словам, переброска войск необходима с целью пресечения различного рода провокаций со стороны Тегерана. О сути возможных угроз Шанахан не объяснил. Однако источники агентства Reuters указали, что слова министра обороны основаны на полученной разведывательной информации. Якобы речь идет о непосредственной угрозе в отношении американских военнослужащих в Ираке и союзников Соединенных Штатов в регионе.



Ранее о намерении перебросить дополнительные силы на Ближний Восток заявлял советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.



В настоящее время США располагают группировкой в 5200 человек в Ираке. Еще 2000 военнослужащих по-прежнему находятся в Сирии несмотря на обещания Дональда Трампа вывести американские силы из этой страны.