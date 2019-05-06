|
США начали переброску авианосцев и бомбардировщиков в сторону Ирана
07.05.2019 08:32 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пентагоне объявили о переброске дополнительных сил на Ближний Восток, объяснив это возможной угрозой со стороны Ирана.
В своем
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пентагоне объявили о переброске дополнительных сил на Ближний Восток, объяснив это возможной угрозой со стороны Ирана.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)