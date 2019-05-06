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Один из «черных ящиков» сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 серьезно поврежден

07.05.2019 08:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Параметрический «черный ящик» самолета SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево в воскресенье, серьезно поврежден, звуковой находится в удовлетворительном состоянии. Об этом в понедельник сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).


Фото: vk.com/novosti_moscow_vk

«Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.

В МАК добавили, что «вся полетная информация скопирована, подготовлена для расшифровки и анализа». Комиссия по расследованию подготовит и представит предварительный отчет о результатах работы с оперативными рекомендациями по безопасности полетов в течение 30 дней, отметили в МАК.

Напомним, авиалайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» с регистрационным номером RA-89098 сгорел в московском аэропорту Шереметьево после аварийной посадки в воскресенье, 5 мая 2019 года. На борту находились 78 человек, из которых 41 человек погиб, еще девять госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. В числе версий катастрофы следствие рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, неисправность лайнера и плохую погоду. 

 
 
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В Межгосударственном авиационном комитете при этом отметили, что звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии.
 
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