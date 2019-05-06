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США отзовут посла в Украине Мари Йованович. Ее обвиняли в попытке вмешательства в работу Генпрокуратуры

07.05.2019 09:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посол США в Украине Мари Йованович до конца мая будет отозвана со своей должности, сообщает ZN.ua со ссылкой на американские дипломатические источники. 


Мари Йованович. Фото: Reuters

По данным издания, недавно Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций. Она должна снова приехать в Украину 11 мая, а 20 мая окончательно вернуться в США. 

До утверждения кандидатуры нового посла его обязанности будет выполнять временный поверенный, кандидатура которого пока не определена.

В марте генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Йованович в попытке вмешательства в работу ведомства. В интервью американскому изданию The Hill он заявил, что во время их первой встречи Йованович передала ему список лиц, которых не следовало подвергать уголовному преследованию. Госдепартамент США назвал обвинения «откровенным вымыслом».

Йованович занимает должность посла в Украине с 2016 года.

 
 
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По данным издания, недавно Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций. Она должна снова приехать в Украину 11 мая, а 20 мая окончательно вернуться в США.
 
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