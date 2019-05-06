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США отзовут посла в Украине Мари Йованович. Ее обвиняли в попытке вмешательства в работу Генпрокуратуры
07.05.2019 09:37 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посол США в Украине Мари Йованович до конца мая будет отозвана со своей должности, сообщает
По данным издания, недавно Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций. Она должна снова приехать в Украину 11 мая, а 20 мая окончательно вернуться в США.
До утверждения кандидатуры нового посла его обязанности будет выполнять временный поверенный, кандидатура которого пока не определена.
В марте генпрокурор Украины Юрий Луценко
Йованович занимает должность посла в Украине с 2016 года.
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США отзовут посла в Украине Мари Йованович. Ее обвиняли в попытке вмешательства в работу Генпрокуратуры
По данным издания, недавно Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций. Она должна снова приехать в Украину 11 мая, а 20 мая окончательно вернуться в США.
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