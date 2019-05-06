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«КоммерсантЪ»: названа основная версия крушения самолета Superjet в Шереметьево

07.05.2019 10:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основной версией в деле о гибели людей при крушении самолета «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево считается ошибка пилотов. Вина возлагается и на работников наземных служб, которые могли быстрее отреагировать на случившееся, пишет «КоммерсантЪ».


Фото: Следственный комитет России

«Черные ящики» SSJ100 пока не расшифрованы, однако близкие к расследованию крушения лайнера «Аэрофлота» источники утверждают, что экипаж совершил несколько ошибок, сообщает газета «Коммерсантъ». Так, например, при посадке скорость снижения оказалась слишком высокой, в результате чего касание взлетно-посадочной полосы было слишком жестким.

Еще одной ошибкой стало то, что летчики не смогли стабилизировать машину в посадочном положении. Вместо этого они все время пытались прижать нос самолета к земле, что приводило к новым «отскокам».

В результате прыжков по взлетно-посадочной полосе многие пассажиры, которые находились в задней части самолета, получили травмы, а потому шансов самостоятельно выбраться из загоревшегося лайнера у них практически не было, утверждает издание.

Пожар оказался очень сильным еще и потому, что после попадания молнии самолет садился с неизрасходованным запасом горючего, которого должно было хватить до Мурманска. Максимальная масса создавала дополнительные трудности при посадке.

Вице-президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Игорь Виноградов сообщил «Коммерсанту», что при испытаниях SSJ проверялся на удары молниями. По их результатам было установлено, что молнии не приводят к возгоранию и потере управления воздушным судном. Другой источник газеты в компании отметил, что за время эксплуатации SSJ100 в них 13 раз попадали молнии, но ни один из этих инцидентов не повлиял на работу машины в воздухе.

Как отмечает «Коммерсантъ», вопросы есть и к наземным службам в Шереметьево. Так, пожарные прибыли на место происшествия гораздо позже, чем начались пожар и эвакуация пассажиров с борта лайнера. Возможное объяснение — команда «тревога» была дана с опозданием.

Напомним, авиалайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» с регистрационным номером RA-89098 сгорел в московском аэропорту Шереметьево после аварийной посадки в воскресенье, 5 мая 2019 года. На борту находились 78 человек, из которых 41 человек погиб, еще девять госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. 

 
 
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Основной версией в деле о гибели людей при крушении самолета «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево считается ошибка пилотов.
 
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