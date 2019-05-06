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Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру
07.05.2019 11:43 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру 7 мая. Об этом рассказал начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, сообщает «
Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях во время Евромайдана. Следователи хотели задать вопросы о событиях 18−19 февраля 2014 года и 1 декабря 2013 года.
«Еще две недели назад на сегодня, на 10.00 7 мая, был вызван президент Украины Порошенко Петр Алексеевич для дополнительного допроса в качестве свидетеля, как вы видите, свидетель на допрос не пришел, со следователем никто не связался, не сообщили ни о причинах неявки, ни о просьбе о возможности переноса, этого не произошло», — сказал Горбатюк.
«На сегодняшний день привод применить нельзя, если будет повторная неявка — будем обращаться в суд, чтобы накладывать штраф. Но пока есть статус президента, он не позволяет применять любой привод в отношении него», — добавил Горбатюк.
В 2016 году Петра Порошенко уже
В апреле 2019 года
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Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях во время Евромайдана. Следователи хотели задать вопросы о событиях 18−19 февраля 2014 года и 1 декабря 2013 года.
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