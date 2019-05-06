Источник материала: Tut.by

Президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру 7 мая. Об этом рассказал начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, сообщает « 112 Украина ».



Фото: пресс-служба президента Украины

Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях во время Евромайдана. Следователи хотели задать вопросы о событиях 18−19 февраля 2014 года и 1 декабря 2013 года.

«Еще две недели назад на сегодня, на 10.00 7 мая, был вызван президент Украины Порошенко Петр Алексеевич для дополнительного допроса в качестве свидетеля, как вы видите, свидетель на допрос не пришел, со следователем никто не связался, не сообщили ни о причинах неявки, ни о просьбе о возможности переноса, этого не произошло», — сказал Горбатюк.

«На сегодняшний день привод применить нельзя, если будет повторная неявка — будем обращаться в суд, чтобы накладывать штраф. Но пока есть статус президента, он не позволяет применять любой привод в отношении него», — добавил Горбатюк.

В 2016 году Петра Порошенко уже допрашивали по делу о преступлениях против активистов Евромайдана. Допрос прошел в здании Администрации президента и продолжался шесть часов. На допросе действующему президенту «задали вопросы, которые касаются тех событий, где свидетелем был Порошенко, и получили на них ответы».

В апреле 2019 года выяснилось , что Порошенко так и не подписал протокол того допроса. Представитель прокуратуры говорил, что протокол допроса 7 раз передавался через генпрокурора, и неоднократно об этом напоминалось через помощников президента, однако получить подпись так и не удалось.