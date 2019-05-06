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Все участники терактов в Шри-Ланке убиты либо задержаны

07.05.2019 12:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полиция в Шри-Ланке установила всех организаторов и исполнителей терактов, совершенных в пасхальное воскресенье и унесших жизни 257 человек.


Фото: Reuters

Спустя более двух недель после терактов в Шри-Ланке установлены все соучастники преступлений. «Все, кто организовал и совершил теракты-самоубийства, погибли либо находятся под стражей», — сообщил во вторник, 7 мая, глава полиции Хандана Викрамаратне.

По его данным, среди убитых числятся также два «специалиста по созданию бомб» группировки, совершившей нападения. «Мы изъяли взрывные устройства, хранившиеся для совершения новых атак», — указал далее Викрамаратне. При этом он не сообщил, сколько подозреваемых находится под арестом.

Одновременно глава полиции сообщил, что после отмены комендантского часа общественная жизнь в стране нормализуется. По его словам, 6 мая были вновь открыты школы, однако в некоторых из них на занятия пришли менее 10 процентов учащихся — родители опасаются новых терактов.

Взрывы в трех пятизвездочных отелях в столице Шри-Ланки Коломбо, а также в трех католических храмах страны прогремели 21 апреля почти одновременно. Правительство в Коломбо заявило о «новом характере терроризма». Жертвами терактов, совершенных в пасхальное воскресенье по западному календарю, стали 257 человек, около 500 получили ранения. Среди погибших — 42 иностранца.

29 апреля сайт, близкий к террористической группировке «Исламское государство», опубликовал видеопослание, в котором выступает бородатый мужчина, похожий на его лидера Абу Бакра аль-Багдади. Он заявляет, что нападения в Шри-Ланке стали ответом ИГ на потерю последнего бастиона в Сирии — города Багхуз.

 
 
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Полиция в Шри-Ланке установила всех организаторов и исполнителей терактов, совершенных в пасхальное воскресенье и унесших жизни 257 человек.
 
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