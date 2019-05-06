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Министр финансов США отказался выдавать демократам налоговые декларации Трампа
07.05.2019 14:32 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Требование демократов в Палате представителей США предоставить налоговые документы главы Белого дома не имеет достаточных законных оснований, сообщил министр финансов Стивен Мнучин.
Министерство финансов США не предоставит налоговые декларации президента Дональда Трампа, которые запросили демократы в Палате представителей. Об этом глава ведомства Стивен Мнучин сообщил в письме, направленном в понедельник, 6 мая, председателю комитета палаты по финансам и налогам Ричарду Нилу.
Требование демократов не основывается в достаточной степени на «легитимных намерениях законодателей», пояснил министр финансов. Поэтому ведомство по согласованию с министерством юстиции отклоняет запрос, указал он далее.
В начале апреля демократы в Конгрессе США официально потребовали от Трампа раскрыть налоговые отчисления за последние годы. Комитет Палаты представителей по финансам и налогам запросил у Налогового управления (IRS) налоговые декларации Трампа и нескольких принадлежащих ему фирм за 2013−2018 налоговые годы. Кроме того, демократы призвали передать информацию и детали о возможных налоговых проверках в отношении Трампа и его бизнеса.
Комментируя письмо комитета, Трамп заявил, что в отношении него уже длительное время проводятся налоговые проверки. Пока эти процедуры не завершатся, он не готов опубликовать свои налоговые декларации, указал он.
И.о. главы администрации Трампа Мик Малвейни, в свою очередь, заявил, что демократы никогда не увидят эти документы. В 2016 году избиратели проголосовали за Трампа, хотя им было известно, что он не хочет обнародовать свои налоговые декларации, подчеркнул Малвейни, заявив о чисто политических соображениях демократов, требующих эти документы. А политические нападки — не повод для налогового ведомства предавать огласке налоговые декларации, добавил он.
Трамп, вопреки устоявшейся практике, до сих пор не раскрыл информацию о своих налоговых отчислениях, став первым президентом США после Ричарда Никсона, держащим в тайне свои налоговые декларации. По его словам, эти декларации слишком трудны для понимания широкой публики.
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Требование демократов в Палате представителей США предоставить налоговые документы главы Белого дома не имеет достаточных законных оснований, сообщил министр...
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