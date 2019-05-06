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Опубликовано новое видео горящего SSJ100: пилот покидал борт через окно, пассажирам оказывали помощь
07.05.2019 15:46 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На видеосервисе YouTube опубликовано видео горящего самолета SSJ 100, совершившего аварийную посадку в Шереметьево. Ролик опубликовал пользователь
Видео:
На видео сняты первые минуты после эвакуации — пожарные тушат горящий самолет, а его пилот покидает лайнер через окно. На видео также попал момент, как одной из пассажирок стало плохо и ей пытаются оказать помощь.
Напомним, авиалайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» с регистрационным номером RA-89098 сгорел в московском аэропорту Шереметьево после аварийной посадки в воскресенье, 5 мая 2019 года. На борту находились 78 человек, из которых
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Опубликовано новое видео горящего SSJ100: пилот покидал борт через окно, пассажирам оказывали помощь
На видео сняты первые минуты после эвакуации - пожарные тушат горящий самолет, а его пилот покидает лайнер через окно. На видео также попал момент, как одной из...
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