Опубликовано новое видео горящего SSJ100: пилот покидал борт через окно, пассажирам оказывали помощь

Источник материала: Tut.by

На видеосервисе YouTube опубликовано видео горящего самолета SSJ 100, совершившего аварийную посадку в Шереметьево. Ролик опубликовал пользователь China Usen .

Видео: China Usen

На видео сняты первые минуты после эвакуации — пожарные тушат горящий самолет, а его пилот покидает лайнер через окно. На видео также попал момент, как одной из пассажирок стало плохо и ей пытаются оказать помощь.

Напомним, авиалайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» с регистрационным номером RA-89098 сгорел в московском аэропорту Шереметьево после аварийной посадки в воскресенье, 5 мая 2019 года. На борту находились 78 человек, из которых 41 человек погиб , еще девять госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.