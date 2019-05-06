Киев пообещал сюрприз в ответ на «паспортный бандитизм» Кремля

Источник материала: Tut.by

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал ЕС и страны G7 в ответ на выдачу российских паспортов жителям Донбасса ввести новые санкции против России. Ответ самой Украины, по словам Климкина, станет для Москвы сюрпризом.



Фото: Reuters

Решение российских властей об упрощении процедуры предоставления гражданства жителям неподконтрольных Киеву районов Донбасса — это очередной этап гибридной войны, угрозу которого нельзя недооценивать, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

По словам министра, Кремль, уже озвучивший планы распространить «диверсионную паспортизацию» на жителей всех регионов Украины, планирует обеспечить себе возможность в любой момент организовать масштабное вторжение для «защиты соотечественников».

«Реагировать на паспортный бандитизм нужно уже сейчас. И мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным. Пока не буду раскрывать наши конкретные шаги. Пусть это станет сюрпризом для противника», — написал Климкин в своей колонке, опубликованной изданием «Украинская правда» .

Министр также напомнил, что ранее он уже обратился к руководству Европейского союза и стран G7 с призывом ввести новые санкции против России. По словам Климкина, многие из этих стран — в том числе государства Прибалтики и Германия — сами могут стать «потенциальными жертвами», так как Кремль будет пытаться использовать живущих в них россиян и русскоязычных в качестве своей пятой колонны, будет создавать «основания для активного вмешательства».

Потенциальных получателей российских паспортов Климкин предупредил, что, даже получив российское гражданство, они все равно останутся в России гражданами второго сорта и не смогут пользоваться теми же правами и возможностями, что и «настоящие россияне».

«Зато донбасским юношам светит служба в армии РФ, а вполне вероятно, и роль пушечного мяса для многочисленных горячих точек, которые Россия так любит создавать в самых неожиданных уголках мира», — отметил глава МИД.

Он также не исключил того, что российские власти могут организовать переселение украинцев «вглубь своих обширных территорий, чтобы хоть как-то смягчить демографический кризис», сделав их «подневольным человеческим материалом».

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ о предоставлении по упрощенной схеме российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 1 мая был подписан еще один указ , в соответствии с которым в упрощенном порядке гражданство могут получить граждане Украины, которые родились и постоянно проживали в Крыму, однако выехали за его пределы до 18 марта 2014 года, когда полуостров по результатам проведенного там референдума включили в состав России (а также их дети, супруги и родители).

4 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал дать ответ на действия Кремля. «У нас есть несколько ходов, скажем так. В этом плане мы должны быть креативными, должны быть быстрыми, умными — такими, какие мы есть, молодые. Поэтому будем пока готовить, а потом мы покажем», — сказал он.