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Во Франции неизвестный взял пять человек в заложники в табачном магазине

07.05.2019 20:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вооруженный мужчина взял в заложники пять человек в табачном магазине в городе Бланьяк недалеко от Тулузы. Об этом во вторник сообщила радиостанция France Info.

По ее данным, злоумышленник угрожает открыть огонь по силам правопорядка, которые оцепили место происшествия. Он требует переговорщика и угрожает застрелить одного из заложников, если оцепление не будет снято.

Отмечается, что на место происшествия прибыла спецгруппа полиции Raid по борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

 
 
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Злоумышленник угрожает открыть огонь по силам правопорядка, которые оцепили место происшествия. Он требует переговорщика и угрожает застрелить одного из...
 
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