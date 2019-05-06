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Во Франции неизвестный взял пять человек в заложники в табачном магазине
07.05.2019 20:00 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вооруженный мужчина взял в заложники пять человек в табачном магазине в городе Бланьяк недалеко от Тулузы. Об этом во вторник сообщила радиостанция
По ее данным, злоумышленник угрожает открыть огонь по силам правопорядка, которые оцепили место происшествия. Он требует переговорщика и угрожает застрелить одного из заложников, если оцепление не будет снято.
Отмечается, что на место происшествия прибыла спецгруппа полиции Raid по борьбе с терроризмом и организованной преступностью.
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Злоумышленник угрожает открыть огонь по силам правопорядка, которые оцепили место происшествия. Он требует переговорщика и угрожает застрелить одного из...
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