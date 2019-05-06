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СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов SSJ100 с диспетчерами
07.05.2019 21:20 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Согласно расшифровке, командир SSJ100, загоревшегося в аэропорту Шереметьево после посадки, сообщал диспетчерам об аварийной, но не критической ситуации на борту.
Пилот рейса SU 1492 Москва — Мурманск компании «Аэрофлот» счел повреждения, полученные после удара молнии в самолет SSJ100, как серьезные, но не критические. Это следует из расшифровки переговоров диспетчеров с экипажем борта, которую опубликовали телеканал
Согласно этим публикациям, командир воздушного судна (им был пилот Денис Евдокимов) передал диспетчерам аэропорта Шереметьево сигнал Pan-Pan (производное от французского panne — поломка, этот сигнал обозначает возникновение аварийной ситуации, при которой есть конкретная угроза для транспортного средства и его пассажиров, но нет угрозы их жизни или самому ТС и не требуется немедленная помощь).
После подачи такого сигнала пилоты сообщили о потере радиосвязи и заявили, что «самолет горит в молнии». После сообщения экипажа об аварийной ситуации диспетчеры дали SSJ100 команду снижаться.
Пилот: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492.
Пилот Boeing-747 на условиях анонимности в ответ на просьбу РБК объяснить эту фразу пояснил, что в условиях грозового фронта на корпусе самолета создается высокое статическое напряжение, в этот момент самолет может иметь синее или зеленое свечение, из кабины пилота визуально видны условно «светящиеся струйки».
Пилот, командир Airbus А-320 Андрей Литвинов считает, что фразу «самолет горит в молнии» можно интерпретировать как «в самолет попала молния». «Такую формулировку я слышу впервые — „самолет горит в молнии“. Такой фразы вообще не существует. [Это может означать, что] в самолет попала молния, что попали в грозу. Как самолет может гореть в молнии? Молния может ударить в самолет, но он не может загореться, у него нет заземления. Загореться может дерево, самолет полетит дальше», — заявил он РБК.
«У меня вызывают вопросы слова летчика о том, что посадка проходит штатно. Летчик потерял связь, как у него может быть все нормально? Потом он заявляет, что самолет перешел в режим прямого управления — это отказ, серьезный отказ. Если он выставляет на ответчике аварийную частоту, что самолет терпит бедствие, сообщает Pan-Pan — режим срочности, то диспетчеры понимают, что самолет терпит бедствие и ему нужна помощь», — заключил Литвинов.
Во время переговоров с диспетчерами пилот SSJ100 сообщил, что не готов к посадке с первого захода и принял решение сделать еще один круг.
Диспетчер: Аэрофлот 1492. Вправо курс 160. Какая-нибудь помощь необходима будет?
После этого пилоты заявили, что «подскажут», когда будут готовы садиться снова. Вскоре они заявляют, что могут приземлиться. После получения указаний от диспетчеров пилот приступил к посадке самолета. По данным РЕН ТВ, последним сообщением в записи было сообщение диспетчеров: «Аварийные службы на полосы».
РЕН ТВ и Baza также опубликовали расшифровку переговоров аварийных служб Шереметьево, согласно которым посадка самолета изначально была штатной ситуацией.
— <…> Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил.
Представитель «Аэрофлота» отказался от комментариев.
Авиакатастрофа SSJ100 произошла в Шереметьево вечером 5 мая. Выполнявший рейс Москва — Мурманск самолет запросил возвращение в Шереметьево после попадания молнии, из-за которого произошел сбой электроники, в том числе проблемы с радиосвязью. Экипаж принял решение сажать самолет с полными топливными баками. При посадке самолет загорелся. В результате произошедшего на борту пожара, по последним данным,
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Согласно расшифровке, командир SSJ100, загоревшегося в аэропорту Шереметьево после посадки, сообщал диспетчерам об аварийной, но не критической ситуации на борту.
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