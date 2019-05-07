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самолет авиакомпании Biman из Бангладеш потерпел катастрофу в аэропорту Мьянмы

08.05.2019 17:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самолет авиакомпании Biman из Бангладеш потерпел катастрофу в аэропорту Мьянмы, сообщает ТАСС со ссылкой на Синьхуа.

Самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал в международном аэропорту Янгон в Мьянме. Об этом в среду сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицию аэропорта.

Информации о пострадавших не поступало. Другие подробности происшествия пока не приводятся.

 
 
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