самолет авиакомпании Biman из Бангладеш потерпел катастрофу в аэропорту Мьянмы

Самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал в международном аэропорту Янгон в Мьянме. Об этом в среду сообщает агентство " Синьхуа " со ссылкой на полицию аэропорта.