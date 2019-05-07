|
самолет авиакомпании Biman из Бангладеш потерпел катастрофу в аэропорту Мьянмы
08.05.2019 17:10 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Самолет авиакомпании Biman из Бангладеш потерпел катастрофу в аэропорту Мьянмы,
Самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал в международном аэропорту Янгон в Мьянме. Об этом в среду сообщает агентство "
Информации о пострадавших не поступало. Другие подробности происшествия пока не приводятся.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает ТАСС.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)