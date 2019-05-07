Российские СМИ опубликовали аудио с принятыми за «горит в молнии» словами пилота SSJ100

Источник материала: Tut.by

На записи пилот самолета «Аэрофлота» сообщает о частичной потери радиосвязи и о переводе самолета в минимальный режим управления, пишет РБК .



Фото: Reuters

В Сети опубликована аудиозапись фрагмента переговоров пилота Sukhoi Superjet 100 с диспетчерами Шереметьево, где лайнер загорелся после аварийной посадки 5 мая. Запись опубликовал T elegram-канал Baza и РЕН ТВ .

На ней пилот запрашивает разрешение вернуться в аэропорт, а также сообщает диспетчерам о частичной потере радиосвязи и переводе самолета в Direct mode — минимальный режим управления.

Аудио переговоров (отрывок) Первоначальное донесение. SU1492 AFL 1492 Шереметьево Мурманск, Сухой Суперджет. pic.twitter.com/0QFcTbLyes — rouben (@newaviator) 8 мая 2019 г.

Напомним, 7 мая была опубликована расшифровка переговоров пилотов SSJ100 с диспетчерами и хронология катастрофы. В ней говорилось, что пилоты сообщили о потере радиосвязи и заявили, что «самолет горит в молнии». После сообщения экипажа об аварийной ситуации диспетчеры дали SSJ100 команду снижаться.

Авиакатастрофа SSJ100 произошла в Шереметьево вечером 5 мая. Выполнявший рейс Москва — Мурманск самолет запросил возвращение в Шереметьево после попадания молнии, из-за которого произошел сбой электроники, в том числе проблемы с радиосвязью. Экипаж принял решение сажать самолет с полными топливными баками. При посадке самолет загорелся. В результате произошедшего на борту пожара, по последним данным, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.