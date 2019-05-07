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Российские СМИ опубликовали аудио с принятыми за «горит в молнии» словами пилота SSJ100
08.05.2019 20:52 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На записи пилот самолета «Аэрофлота» сообщает о частичной потери радиосвязи и о переводе самолета в минимальный режим управления, пишет
В Сети опубликована аудиозапись фрагмента переговоров пилота Sukhoi Superjet 100 с диспетчерами Шереметьево, где лайнер загорелся после аварийной посадки 5 мая. Запись опубликовал T
На ней пилот запрашивает разрешение вернуться в аэропорт, а также сообщает диспетчерам о частичной потере радиосвязи и переводе самолета в Direct mode — минимальный режим управления.
Напомним, 7 мая была
Авиакатастрофа SSJ100 произошла в Шереметьево вечером 5 мая. Выполнявший рейс Москва — Мурманск самолет запросил возвращение в Шереметьево после попадания молнии, из-за которого произошел сбой электроники, в том числе проблемы с радиосвязью. Экипаж принял решение сажать самолет с полными топливными баками. При посадке самолет загорелся. В результате произошедшего на борту пожара, по последним данным,
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На записи пилот самолета «Аэрофлота» сообщает о частичной потери радиосвязи и о переводе самолета в минимальный режим управления, пишет РБК.
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