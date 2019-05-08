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США 10 мая увеличат до 25% пошлины на китайские товары. Это негативно отразится на экономике России
09.05.2019 13:03 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Американские власти решили увеличить с 10% до 25% пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 миллиардов долларов. Информация о грядущем обострении торговой войны между двумя державами с крупнейшими экономиками опубликована в сборнике официальных документов американского правительства —
В Пекине уже пообещали принять ответные меры. «Китай выражает глубокое сожаление, если повышение пошлин со стороны США будет введено в действие, — говорится в заявлении Министерства коммерции Поднебесной. — КНР будет вынуждена принять контрмеры».
В начале декабря 2018 года Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на 200 млрд долларов, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако Трамп выражал готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в нужном Вашингтону направлении.
5 мая Дональд Трамп заявил, что с 10 мая тарифы будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем «продвигаются очень медленно», передает ТАСС. Два воскресных твита американского президента обвалили мировые рынки, а китайский рынок испытал худшее падение с 2016 года, отмечает
7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам и подтвердил возможность введения 10 мая увеличенных пошлин. У Китая остается последний шанс исправить ситуацию на переговорах 9−10 мая.
По данным источника Reuters в администрации Белого дома, Китай отступил почти от всех достигнутых с США договоренностей по торговой сделке. Пекин наотрез отказывается менять законодательство для борьбы с незаконным копированием американских технологий и интеллектуальной собственности. США также безуспешно настаивали на прекращении манипуляций с юанем, решении вопросов несправедливой конкуренции и доступности финансовых сервисов.
Аналитики предположили, что гневные твиты Трампа от 5 мая были лишь уловкой, с помощью которой президент США надеется продавить свою позицию на переговорах с Пекином и добиться уступок. Однако источники Reuters утверждают, что это не так, и в Белом доме настроены крайне серьезно на продолжение торговой войны.
Противостояние обходится американским экспортерам даже дороже, чем их китайским конкурентам, предполагал
Если новые тарифы все же вступят в силу и торговый конфликт усилится, то и России придется несладко. Рынки вновь будут подвержены турбулентности, говорит аналитик «Фридом Финанс» Александра Овчинникова.
Это значит, что инвесторы будут вкладывать свои активы не в развивающие страны, такие как Россия, а искать «тихие гавани», чтобы переждать шторм. В результате может упасть российский фондовый рынок и ослабнуть рубль.
Курс доллара США может уйти в коридор 66−68 рублей, считает Овчинникова.
Решение США повысить пошлины на ряд товаров из Китая негативно отразится на экономике России, заявил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов, сообщает
«Бесспорно, это негативно отразится на мировой экономике и вдвойне негативно — на российской экономике. Во-первых, из-за того, что с высокой вероятностью снизятся темпы развития всей мировой экономики, во-вторых, может начаться отток капитала с развивающихся рынков. Эти два фактора негативно скажутся. Но самое главное, самое плохое во всей этой истории состоит в том, что с двух сторон рушатся правила, по которым была устроена мировая торговля», — сказал он.
Белоусов видит риск непредсказуемых колебаний курса рубля из-за решения США повысить пошлины на ряд товаров из Китая.
В беседе с журналистами он согласился, что решение Вашингтона может в некоторой степени ослабить курс рубля. «Я не вижу больших проблем в небольшом ослаблении рубля, гораздо опаснее непредсказуемые колебания рубля. Это то, с чем сейчас борются Центральный банк и правительство. Риски пока не очень большие, невелики. Думаю, что с этой бедой мы справимся. Но, тем не менее, риски существуют», — сказал он.
Стоит отменить, что Россия является для Беларуси основным торговым партнером. Ранее проблемы в российской экономике негативно отражались и на Беларуси.
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В Пекине уже пообещали принять ответные меры. «Китай выражает глубокое сожаление, если повышение пошлин со стороны США будет введено в действие, - говорится в...
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