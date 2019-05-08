США 10 мая увеличат до 25% пошлины на китайские товары. Это негативно отразится на экономике России

Источник материала: Tut.by

Американские власти решили увеличить с 10% до 25% пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 миллиардов долларов. Информация о грядущем обострении торговой войны между двумя державами с крупнейшими экономиками опубликована в сборнике официальных документов американского правительства — Федеральном реестре . Согласно этим данным, решение вступит в силу с 10 мая.

В Пекине уже пообещали принять ответные меры. «Китай выражает глубокое сожаление, если повышение пошлин со стороны США будет введено в действие, — говорится в заявлении Министерства коммерции Поднебесной. — КНР будет вынуждена принять контрмеры».

В начале декабря 2018 года Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на 200 млрд долларов, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако Трамп выражал готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в нужном Вашингтону направлении.

5 мая Дональд Трамп заявил, что с 10 мая тарифы будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем «продвигаются очень медленно», передает ТАСС. Два воскресных твита американского президента обвалили мировые рынки, а китайский рынок испытал худшее падение с 2016 года, отмечает The Bell .

7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам и подтвердил возможность введения 10 мая увеличенных пошлин. У Китая остается последний шанс исправить ситуацию на переговорах 9−10 мая.

По данным источника Reuters в администрации Белого дома, Китай отступил почти от всех достигнутых с США договоренностей по торговой сделке. Пекин наотрез отказывается менять законодательство для борьбы с незаконным копированием американских технологий и интеллектуальной собственности. США также безуспешно настаивали на прекращении манипуляций с юанем, решении вопросов несправедливой конкуренции и доступности финансовых сервисов.

Аналитики предположили, что гневные твиты Трампа от 5 мая были лишь уловкой, с помощью которой президент США надеется продавить свою позицию на переговорах с Пекином и добиться уступок. Однако источники Reuters утверждают, что это не так, и в Белом доме настроены крайне серьезно на продолжение торговой войны.

Противостояние обходится американским экспортерам даже дороже, чем их китайским конкурентам, предполагал Bloomberg . Из-за пошлин они теряют около 40 млрд долларов в год — это почти треть от рекордных 130 млрд долларов, которых экспорт США в Китай достиг в 2017 году.

Если новые тарифы все же вступят в силу и торговый конфликт усилится, то и России придется несладко. Рынки вновь будут подвержены турбулентности, говорит аналитик «Фридом Финанс» Александра Овчинникова. Это значит, что инвесторы будут вкладывать свои активы не в развивающие страны, такие как Россия, а искать «тихие гавани», чтобы переждать шторм. В результате может упасть российский фондовый рынок и ослабнуть рубль. Курс доллара США может уйти в коридор 66−68 рублей, считает Овчинникова.

Решение США повысить пошлины на ряд товаров из Китая негативно отразится на экономике России, заявил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов, сообщает ТАСС .

«Бесспорно, это негативно отразится на мировой экономике и вдвойне негативно — на российской экономике. Во-первых, из-за того, что с высокой вероятностью снизятся темпы развития всей мировой экономики, во-вторых, может начаться отток капитала с развивающихся рынков. Эти два фактора негативно скажутся. Но самое главное, самое плохое во всей этой истории состоит в том, что с двух сторон рушатся правила, по которым была устроена мировая торговля», — сказал он.

Белоусов видит риск непредсказуемых колебаний курса рубля из-за решения США повысить пошлины на ряд товаров из Китая.

В беседе с журналистами он согласился, что решение Вашингтона может в некоторой степени ослабить курс рубля. «Я не вижу больших проблем в небольшом ослаблении рубля, гораздо опаснее непредсказуемые колебания рубля. Это то, с чем сейчас борются Центральный банк и правительство. Риски пока не очень большие, невелики. Думаю, что с этой бедой мы справимся. Но, тем не менее, риски существуют», — сказал он.

Стоит отменить, что Россия является для Беларуси основным торговым партнером. Ранее проблемы в российской экономике негативно отражались и на Беларуси.