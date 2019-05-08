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За кого жители Литвы намерены голосовать на выборах: в рейтинге снова изменения

09.05.2019 14:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Последний перед выборами опрос жителей Литвы показал, что лидеры гонки идут почти на равных. За троих кандидатов намерены голосовать примерно одинаковое количество участников опроса — примерно по 20% респондентов.


Фото: DELFI

На пост президента баллотируются 9 кандидатов: от «крестьян» — премьер-министр Саулюс Сквернялис, от консерваторов — Ингрида Шимоните, от социал-демократов — еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис, лидер Избирательной акции поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский, философ Арвидас Юозайтис, член Европарламента Валентинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, парламентарии Миндаугас Пуйдокас и Наглис Путейкис.

За Науседу намерен голосовать 21,1% респондентов (25 марта 10 апреля — 26,2%), за Шимоните — 19,5% (месяц назад 22,5%), а за Сквернялиса 18,4% (месяц назад 18,7%).

Опрос провела компания Baltijos tyrimai по заказу информационного агентства ELTA 12−26 апреля.

Его результаты показали, что на четвертом месте идет Витянис-Повилас Андрюкайтис (6,6%, месяц назад — 5,9%), на пятом — Наглис Путейкис (4,4%, месяц назад — 3,1%). Кандидат Арвидас Юозайтис на 6-м месте. Его намерены поддержать 3% респондентов (месяц назад 3,3%).

За других кандидатов намеревались голосовать чуть больше 1% участников опроса — за европарламентария Вальдемара Томашевского 1,6%, за депутата Миндаугаса Пуйдокаса — 1,4%, за европарламентария Валентинаса Мазурониса — 1%. 23% респондентов указали, что не будут голосовать или не определились. В этой группе в основном молодежь — до 30 лет.

Еще 8,2% сказали, что намерены голосовать, но еще не определились с кандидатом.

По данным Baltijos tyrimаi, если оценивать только данные по тем респондентам, которые намерены голосовать, то за Науседу будут голосовать 25,3%, за Шимоните — 24,7%, а за Сквернялиса — 22,8% респондентов

Первый тур президентских выборов в Литве пройдет 12 мая. Второй тур, если потребуется, состоится 26 мая.
 
 
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Последний перед выборами опрос жителей Литвы показал, что лидеры гонки идут почти на равных.
 
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