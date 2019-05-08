В Украине в акциях по случаю Дня Победы приняли участие 700 тысяч человек

Источник материала: Tut.by

В Украине в мероприятиях ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне приняли участие около 700 тыс. человек, празднование прошло спокойно. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало.



Фото: УНИАН

Всего в Украине прошло более 1400 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 700 тыс. человек. Наиболее масштабные акции прошли в Киеве, Днепре, Одессе и Запорожье. Общественный порядок во время мероприятий охраняли почти 22 тыс. правоохранителей — полицейских и нацгвардейцев.

Тракало сказал, что в целом в Украине в полицию поступило только 33 сообщения о правонарушениях во время празднований. «По состоянию на настоящее время имеем 33 сообщения о происшествиях, связанных с использованием запрещенной символики. Больше всего в Днепропетровской области — 7, Николаевской — 5, Одесской — 3 и в Киеве — 6 случаев. Из них 13 сообщений — это сообщения об использовании „георгиевской ленточки“ в ряде областей Украины», — сказал он.

Кроме того, Тракало сообщил, что зарегистрированы 15 фактов использования советской символики — красных флагов, изображений серпа и молота. По 5 таких случаев было зафиксировано в Днепропетровской области и Киеве. Он добавил, что по 13 случаям составлены админпротоколы по ст. 1733 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также Тракало отметил, что до ЕРДР внесена информация о 5 фактов по ст.436−1 Уголовного кодекса — изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики. Четыре случая произошли в Днепропетровской области и один — в Одесской.

Кроме того, сегодня были открыты дела по фактам хулиганских действий, совершенных группой лиц. Речь идет об инциденте на трассе Кривой Рог — Днепр, когда около 10 хулиганов забросали камнями два автобуса, а также о случае в Днепре, где злоумышленники пытались облить красной краской участников акции Марш мира.

В Одессе было открыто производство по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием). Там на Аллее Славы правоохранители остановили мужчину, который пытался пройти в толпу людей с кастетом. «В целом мероприятия в государстве прошли спокойно. Это также результат превентивной работы полиции, которая накануне провела разъяснительную работу с организаторами акций о недопустимости использования запрещенной символики и совершения провокаций. Мы констатируем, что в этом году граждане лучше выполняют требования законодательства относительно запрещенной символики», — сказал Тракало.

В июне 2017 года в стране вступил в силу закон о запрете использования георгиевских лент. За нарушение предусмотрен штраф до 2550 гривен (96 долларов), за повторное нарушение закона в течение года власти могут оштрафовать до 5100 гривен (192 доллара) или наложить административный арест на 15 суток. Это не относится к ветеранам войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты, а также экспозиций музеев.