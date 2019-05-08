Эстонский премьер заявил о готовности обсуждать границу с Россией

Источник материала: Tut.by

Глава эстонского правительства Юри Ратас прокомментировал выступления главы МВД Эстонии Марта Хельме, который сегодня утром заявил о невозможности ратифицировать договор с Россией о границе до признания Москвой положения Тартусского договора 1920 года. В соответствии с этим документом частью Эстонии является Печерский район, входящий сейчас в состав Псковской области.



Ратас заявил телекомпании ERR, что в нынешнем коалиционном правительстве существуют различные точки зрения на этот вопрос. Однако он подчеркнул, что если Россия выразит желание обсудить соглашение о границе, то Эстония поддержит это предложение.



По словам Ратаса, эстонским политикам необходимо учитывать реальную внешнеполитическую ситуацию. «Мы, конечно, должны уважать Тартусский договор, но при этом учитывать, что сейчас 2019 год», — добавил он.



Эстонский премьер признал, что ратифицировать договор о границе не удается уже в течение многих лет из-за существующих разногласий. Однако этот вопрос все равно необходимо решить.



В Эстонии в этом году отпраздновали 99-ю годовщину со дня подписания Тартуского мира между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Этот документ стал одним из первых актов международного признания Эстонии суверенным государством.



Он был подписал после Эстонской войны за независимость, которая длилась с ноября 1918 по декабрь 1919 года. Вооруженные силы Эстонской Республики при содействии британского Военно-морского флота, финских, шведских и датских военных противостояли на северо-западной территории бывшей Российской империи вооруженным силам РСФСР.



Печорский район, на территории которого находятся Изборская крепость, а также Псково-Печорский монастырь, находился в составе Эстонии, а затем и Эстонской ССР в 1920‒1944 годах. Присоединен он был к территории РСФСР в соответствии с решением Президиума Верховного Совета в январе 1945 года.

В 2014 году Россия и Эстония после долгих переговоров подписали договор о границе, в котором не упоминался Тартусский договор. Однако Эстония ратифицировала его лишь в первом чтении, а Государственная дума отложила ратификацию из-за ухудшения двухсторонних отношений.