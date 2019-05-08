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В Москве умер известный ведущий Сергей Доренко
09.05.2019 20:48 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Известный журналист Сергей Доренко умер в Москве после падения с мотоцикла в центре города. Об этом сообщают российские СМИ.
Со слов сотрудников ГИБДД, в 18 часов 20 минут Сергей Доренко следовал на мотоцикле Триумф по Садовому кольцу, внутренняя сторона в 3 полосе движения. В районе дома 71 по ул. Земляной вал Доренко потерял управление мотоциклом, совершил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с бетонным ограждением. Бригада скорой помощи констатировала клиническую смерть мотоциклиста.
«Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли», — сообщил собеседник агентства ТАСС.
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Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли
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