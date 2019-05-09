Экс-президент Бразилии Темер явился в полицию в связи с решением о его аресте

Источник материала: Tut.by

Бывший президент Бразилии Мишел Темер в четверг самостоятельно явился в полицию после того, как суд отклонил апелляцию его адвокатов на вынесенное днем ранее решение о его повторном аресте. Об этом сообщил телеканал Globo .



Мишел Темер. Фото: Reuters

Защита Темера планирует ходатайствовать о содержании 78-летнего политика в полицейском участке в Сан-Паулу. После прошлого задержания 21 марта бывшего главу государства доставили в Рио-де-Жанейро, где он находился под стражей в течение нескольких дней.

Ранее в среду суд вынес решение о повторном аресте экс-президента. По мнению прокуратуры, оставаясь на свободе, Темер мог повлиять на ход следствия. Речь идет об обвинениях в получении взятки в размере 1 млн реалов (более 260 тыс. долларов) через доверенных лиц в обмен на заключение коммерческих контрактов при строительстве атомной электростанции «Ангра-3».

Темер является фигурантом ряда громких коррупционных дел в Бразилии. Одно из них касается президентского указа, упростившего нормы управления портами страны. Следователи подозревают, что Темер мог подписать этот документ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на вознаграждение.

Имя бразильского лидера фигурирует еще в одном уголовном деле. Следствие подозревает, что в 2014 году во время ужина с представителями строительной компании Odebrecht Темер запросил у бизнесменов 10 млн реалов (2,7 млн долларов по нынешнему курсу) для финансирования как собственной избирательной кампании, так и кампании партии Бразильское демократическое движение. В тот год он был избран на пост вице-президента Бразилии. 5 сентября прошлого года федеральная полиция заявила, что собрала достаточно доказательств, чтобы предъявить Темеру обвинения в коррупции в рамках этого дела, однако прокуратура рекомендовала приостановить расследование до окончания его президентского мандата, то есть до 1 января 2019 года.