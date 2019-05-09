Европа отвергла ультиматум Ирана по ядерной сделке

Источник материала: Tut.by

Европейские державы заявили, что привержены соглашению о ядерной программе Ирана, однако отвергают любые ультиматумы от Тегерана.



Фото: Reuters

В среду Иран заявил о прекращении двух обязательств в рамках соглашения 2015 года о ядерной программе («Совместный всеобъемлющий план действий») в ответ на экономические санкции США, введенные в прошлом году.

Кроме того, президент страны Хасан Роухани пригрозил возобновить производство высокообогащенного урана через 60 дней, если страну не защитят от последствий санкций.

Евросоюз, Великобритания, Франция и Германия заявили, что обеспокоены этим шагом.

Согласно ядерной сделке, Иран согласился частично свернуть ядерную программу взамен на ослабление санкций.

Однако год назад президент США Дональд Трамп вышел из сделки, назвав ее «ужасно односторонней», и начал восстанавливать санкции. В ноябре прошлого года вступили в силу ограничения для нефтяного и финансового сектора Ирана.

Экономика Ирана движется к глубокой рецессии. Стоимость иранского риала упала до рекордно низкого уровня, а годовой уровень инфляции вырос в четыре раза.

Что сделал Иран и зачем?

В рамках сделки 2015 года Иран пообещал ограничить производство обогащенного урана, которое, как опасались в Европе, могло быть использовано для ядерного оружия, и продавать излишки урана за рубеж.

Кроме того, Иран также должен был перестроить реактор в Араке, чтобы он мог производить лишь небольшие объемы плутония, и также продавать излишки тяжелой воды за границу.

Президент Хасан Роухани в среду заявил, что Иран прекращает продажу излишков обогащенного урана и тяжелой воды и начинает наращивать свои запасы.

Продажа возобновится, если оставшиеся участники сделки — Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай — выполнят свои обязательства по защите банковского и нефтяного секторов Ирана в течение 60 дней, добавил он.

В противном случае Роухани пригрозил возобновить обогащение урана до концентраций, превышающих 3,67%, требуемых для реакторного топлива (для создания оружия нужен уран с обогащением по меньшей мере 90%). Иран также остановит реконструкцию реактора в Араке.

«Жители Ирана и всего мира должны понимать, что страна не выходит из договора, — подчеркнул Роухани. — Это действия в рамках соглашения». По словам президента, Иран не позволит США превратить сделку в выгодную лишь для одной стороны.

Как отреагировали европейские страны?

Глава внешнеполитического ведомства ЕС и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании сказали в четверг, что ядерная сделка с Ираном является «ключевым достижением глобальной организации ядерного нераспространения», которая «отвечает всем интересам безопасности».

«Мы настоятельно призываем Иран продолжать выполнять свои обязательства в рамках СВПД в полном объеме, как это было до сих пор, и воздерживаться от направленных на обострение шагов», — говорится в совместном заявлении.

«Мы отвергаем любые ультиматумы и будем оценивать выполнение Ираном своих обязательств, связанных с ядерной областью, в соответствии с СВПД и Договором о нераспространении ядерного оружия», — заявили в ЕС.

Европейские державы выразили сожаление по поводу возобновления санкций США и заявили, что они «полны решимости продолжать усилия для законной торговли с Ираном».

Такая торговля включает в себя «механизм специального назначения», который, по сути, позволил бы торговлю между иранскими и иностранными компаниями без прямых финансовых операций. Однако, этот механизм, известный как Instex, все еще не работает.

Что заявили в США?

В ходе визита в Лондон в среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран действует «намеренно неоднозначно».

«Нам придется подождать, чтобы понять, каковы действия Ирана на самом деле. Они сделали ряд угрожающих заявлений, чтобы заставить мир вздрогнуть. Посмотрим, что они на самом деле сделают», — сказал Помпео.

«Заявление иранского режима о том, что он намерен расширить свою ядерную программу, противоречит международным нормам и является вопиющей попыткой удержать мир в заложниках. Мы призываем международное сообщество привлечь к ответственности режим Ирана за угрозу расширения его ядерной программы», — написал Помпео в «Твиттере».

Позже президент Трамп объявил о расширении санкций в отношении иранской стали, алюминия, железа и меди.

«Тегеран может ожидать и дальнейших действий, если не изменит свое поведение кардинально», — сказал Трамп.

Его администрация выдвинула 12 требований для нового ядерного соглашения и отмены санкций, включая полное прекращение обогащения урана, разработки баллистических ракет, участия в конфликтах на Ближнем Востоке и поддержки террористических групп.