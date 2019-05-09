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Папа римский обязал священников сообщать о сексуальных домогательствах

10.05.2019 00:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Папа римский Франциск обязал католических священнослужителей — священников и монахов — уведомлять церковные власти о случаях сексуальных домогательств или сокрытии подобных фактов. Апостольское послание опубликовала пресс-служба Святого престола.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Указ вступает в силу с 1 июня. Новый документ обязывает епархии по всему миру организовать доступную систему, которая позволит сообщать о случаях сексуальных преступлений. Среди них упоминаются педофилия, распространение детской порнографии, а также принуждение к действиям сексуального характера с применением насилия, угрозы или злоупотребления властью.

Кроме того, документ обязывает сообщать о действии или бездействии, которые способствуют вмешательству в расследование подобных случаев или уклонению от него.

Указ также позволяет жертвам или их представителям сообщать о предполагаемых злоупотреблениях со стороны епископов непосредственно Ватикану, минуя епархиальные процедуры. Документ распространяется и на события, которые имели место в прошлом.

При этом, как отмечает Reuters, указ не обязывает священнослужителей уведомлять о подобных происшествиях власти.

В конце февраля советник папы римского по экономическим вопросам, 77-летний австралийский кардинал Джордж Пелл был признан виновным в пяти случаях сексуальных насильственных действий по отношению к несовершеннолетним. Ранее в том же месяце в сексуальных домогательствах заподозрили посланника Ватикана в Париже, архиепископа Луиджи Вентуру.

 
 
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В конце февраля советник папы римского по экономическим вопросам, 77-летний австралийский кардинал Джордж Пелл был признан виновным в пяти случаях сексуальных...
 
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